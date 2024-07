EDUCAÇÃO

Quantas páginas precisa ter um TCC?

Mais importante do que o número de páginas é a qualidade e a organização do conteúdo

D Daiane de Souza

Estúdio Correio

Publicado em 26 de julho de 2024 às 11:23

TCC tranquilo Crédito: divulgação

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma etapa muito importante na vida acadêmica de muitos estudantes, representando a culminação de anos de estudo e pesquisa.

Uma das dúvidas mais comuns entre os alunos é sobre o número ideal de páginas que um TCC deve ter. Embora não haja uma regra fixa e universal, a quantidade de páginas pode variar de acordo com a instituição, o curso e o nível de profundidade da pesquisa.

Espera-se que um TCC tenha entre 40 e 80 páginas. No entanto, mais importante do que o número de páginas é a qualidade e a organização do conteúdo.

A seguir, apresentamos algumas dicas de como dividir o tamanho do trabalho acadêmico para garantir um TCC bem estruturado e consistente:

1. Introdução (10% do trabalho)

A introdução é a porta de entrada do seu TCC e deve representar aproximadamente 10% do total de páginas. Se seu TCC tiver 50 páginas, a introdução deve ter cerca de 5 páginas.

Neste segmento, apresente o tema, a problemática, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a metodologia que será utilizada na pesquisa. Uma boa introdução deve ser objetiva, capturando o interesse do leitor desde o início.

2. Revisão de literatura (20-30% do trabalho)

A revisão de literatura ocupa uma parte significativa do TCC, geralmente entre 20% e 30% do total de páginas. Este capítulo deve fornecer uma visão abrangente das pesquisas já realizadas sobre o tema, destacando os principais autores e teorias.

Se seu TCC tiver 50 páginas, a revisão de literatura deve ter entre 10 e 15 páginas. Nesse momento, demonstre o conhecimento aprofundado sobre o assunto e contextualizar a pesquisa no cenário acadêmico existente.

3. Metodologia (10-15% do trabalho)

A metodologia é a seção onde você descreve os métodos e técnicas utilizadas para a coleta e análise dos dados. Representando cerca de 10% a 15% do TCC, este capítulo deve detalhar os procedimentos adotados, justificando a escolha da metodologia.

Para um TCC de 50 páginas, a metodologia deve ter entre 5 e 7 páginas. É importante ser preciso e detalhado, permitindo que outros pesquisadores possam replicar o estudo.

4. Resultados e discussão (30-40% do trabalho)

Os resultados e discussão são o coração do TCC, onde você apresenta os achados da pesquisa e os interpreta à luz da literatura revisada. Este capítulo costuma ocupar entre 30% e 40% do total de páginas.

Em um TCC de 50 páginas, os resultados e discussão devem ter entre 15 e 20 páginas. Neste momento, apresente os dados de forma clara, utilizando tabelas, gráficos e figuras quando necessário, e discutir as implicações dos resultados em relação aos objetivos do estudo.

5. Conclusão (5-10% do trabalho)

A conclusão deve sintetizar os principais achados da pesquisa, refletindo sobre os objetivos alcançados e sugerindo possíveis estudos futuros. Este capítulo geralmente ocupa entre 5% e 10% do total de páginas. Para um TCC de 50 páginas, a conclusão deve ter entre 3 e 5 páginas.

Uma boa conclusão deve ser concisa, reforçando a relevância do estudo e suas contribuições para a área.

6. Referências e anexos

As referências e anexos não são contabilizados no total de páginas do conteúdo principal, necessárias para a credibilidade do trabalho.

As referências devem seguir as normas técnicas da instituição (como ABNT, APA, etc.) e incluir todas as fontes citadas ao longo do TCC. Os anexos incluem documentos adicionais, como questionários, entrevistas, ou qualquer material suplementar relevante.

Planejamento: Divida o trabalho em etapas e estabeleça prazos para cada uma. Um bom planejamento evitará a sobrecarga e garantir a qualidade do TCC.

Revisão: Revise o texto várias vezes, buscando eliminar erros gramaticais e melhorar a clareza e coerência.

Orientação: Mantenha um contato regular com o orientador, buscando feedback e sugestões para aprimorar o trabalho.

