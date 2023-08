Quanto custa em média uma desentupidora? Descubra agora!

Os preços para serviços de desentupimento variam de acordo com a região, o tipo de entupimento e a empresa contratada. Crédito: Canva

Desentupimentos são problemas comuns em residências e empresas. Quando ocorrem, é importante que sejam resolvidos o mais rápido possível para evitar maiores transtornos. No entanto, muitas pessoas ficam em dúvida sobre quanto custa em média uma desentupidora e acabam adiando a solução do problema.



Os preços para serviços de desentupimento variam de acordo com a região, o tipo de entupimento e a empresa contratada. Geralmente, o preço é calculado por metro linear desentupido. Em média, o valor pode chegar a R$ 450,00 por metro. No entanto, é importante lembrar que cada caso é um caso e que o valor final pode variar de acordo com a complexidade do problema.

Para quem precisa contratar uma desentupidora, é importante pesquisar e comparar os preços de diferentes empresas. Além disso, é fundamental escolher uma empresa confiável e que ofereça garantias para o serviço prestado. Com essas precauções, é possível resolver o problema de entupimento sem gastar mais do que o necessário.

Custo Médio de uma Desentupidora

Quando se trata de desentupir canos, é importante saber quanto custa o serviço de uma desentupidora. Embora não haja uma tabela fixa de preços, já que cada caso é único, é possível ter uma ideia do custo médio de uma desentupidora.

O valor cobrado por uma desentupidora é, na maioria das vezes, por metro desentupido. Dependendo do tipo de serviço, o preço pode variar bastante. Por exemplo, o desentupimento de pias e ralos é mais simples e, portanto, tem um preço mais baixo em comparação com o desentupimento de esgotos e fossas.

De acordo com a pesquisa realizada, o preço médio por metro desentupido é de cerca de R$ 140. Isso significa que uma obstrução longa, de 5 metros, pode custar cerca de R$ 700. No entanto, é importante lembrar que o preço justo pode variar dependendo da extensão da obstrução e do tipo de serviço necessário.

Ao escolher uma desentupidora, é importante pesquisar e comparar os preços praticados por diferentes empresas. Isso pode ajudar a encontrar um preço justo e evitar cobranças abusivas. Além disso, é importante escolher uma empresa confiável e com experiência no mercado para garantir um serviço de qualidade.

Em resumo, o custo médio de uma desentupidora varia de acordo com o tipo de serviço necessário e a extensão da obstrução. É importante pesquisar e comparar os preços praticados por diferentes empresas para encontrar um preço justo e evitar cobranças abusivas. Além disso, escolher uma empresa confiável e com experiência no mercado é fundamental para garantir um serviço de qualidade.

Fatores que Influenciam o Preço

Contratar uma desentupidora pode ser uma tarefa complicada, especialmente quando se trata de determinar o preço do serviço. Vários fatores podem influenciar o valor cobrado por uma empresa de desentupimento. Nesta seção, vamos discutir alguns dos principais fatores que afetam o preço de uma desentupidora.

Tipo de Serviço

O tipo de serviço que você precisa pode afetar o preço da desentupidora. Por exemplo, o desentupimento de um vaso sanitário pode ser menos caro do que o desentupimento de um esgoto ou de uma fossa. Além disso, o tipo de encanamento que precisa ser desentupido também pode influenciar o preço.

Complexidade do Trabalho

A complexidade do trabalho também pode afetar o preço da desentupidora. Se o trabalho exigir mais tempo e esforço, o preço pode ser mais alto. Por exemplo, se o encanamento estiver obstruído por objetos sólidos, como raízes de árvores, o trabalho pode ser mais complexo e exigir equipamentos mais avançados.

Extensão do Problema

A extensão do problema também pode afetar o preço da desentupidora. Se o problema for mais grave, o preço pode ser mais alto. Por exemplo, se o encanamento estiver completamente obstruído, pode ser necessário desmontar parte do encanamento para acessar o problema, o que pode aumentar o preço.

Localização

A localização é outro fator importante que pode influenciar o preço da desentupidora. Em geral, os preços tendem a ser mais altos em áreas urbanas do que em áreas rurais. Além disso, o acesso ao local do problema pode afetar o preço. Se o encanamento estiver em um local de difícil acesso, pode ser necessário utilizar equipamentos especiais, o que pode aumentar o preço.

Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados também podem afetar o preço da desentupidora. Se a desentupidora utilizar equipamentos mais avançados, como câmeras de inspeção de encanamentos ou hidrojateamento, o preço pode ser mais alto. No entanto, esses equipamentos também podem garantir um trabalho mais eficiente e duradouro, o que pode valer a pena o investimento.

Em resumo, o preço de uma desentupidora pode variar de acordo com vários fatores, como o tipo de serviço, a complexidade do trabalho, a extensão do problema, a localização e os equipamentos utilizados. É importante levar em conta esses fatores ao contratar uma desentupidora, para garantir um serviço de qualidade e um preço justo.

Serviços Oferecidos

Uma desentupidora oferece diversos serviços relacionados à limpeza e desobstrução de encanamentos. Entre os serviços mais comuns, estão o desentupimento de esgoto, pia, ralo e vaso sanitário.

Desentupimento de Esgoto

O desentupimento de esgoto é um serviço essencial para manter o bom funcionamento do sistema de esgoto de uma residência ou empresa. Esse tipo de desentupimento pode ser feito por meio de equipamentos específicos, como máquinas desentupidoras e hidrojateamento. O valor desse serviço pode variar de acordo com o tamanho da tubulação e a complexidade do problema.

Desentupimento de Pia

A pia é um dos locais mais comuns de entupimento em uma residência. Isso acontece devido ao acúmulo de restos de alimentos e gordura nos canos. O desentupimento de pia pode ser feito por meio de equipamentos como molas e hidrojateamento. O valor desse serviço pode variar de acordo com a complexidade do problema e a necessidade de utilização de equipamentos especiais.

Desentupimento de Ralo

O ralo é outro local que costuma entupir com frequência. Isso pode acontecer devido ao acúmulo de cabelos, restos de sabonete e outros resíduos. O desentupimento de ralo pode ser feito por meio de equipamentos como molas e hidrojateamento. O valor desse serviço pode variar de acordo com a complexidade do problema e a necessidade de utilização de equipamentos especiais.

Desentupimento de Vaso Sanitário

O vaso sanitário é outro local que costuma entupir com frequência. Isso pode acontecer devido ao acúmulo de papel higiênico, resíduos orgânicos e outros objetos. O desentupimento de vaso sanitário pode ser feito por meio de equipamentos como molas e hidrojateamento. O valor desse serviço pode variar de acordo com a complexidade do problema e a necessidade de utilização de equipamentos especiais.

Os serviços de desentupimento são essenciais para manter o bom funcionamento dos sistemas hidráulicos de uma residência ou empresa. É importante contratar uma empresa especializada e com experiência no mercado para garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Como Solicitar um Orçamento

Solicitar um orçamento para serviços de desentupimento é simples e pode ser feito de diversas maneiras. A maioria das desentupidoras oferece opções de contato por telefone, WhatsApp, e-mail ou formulário online.

Para solicitar um orçamento, o cliente deve fornecer algumas informações básicas, como o tipo de serviço necessário, o local do entupimento, a extensão do problema e a urgência do atendimento.

É importante lembrar que o orçamento é apenas uma estimativa de preço e pode variar de acordo com a complexidade do serviço e a necessidade de equipamentos especiais. Por isso, é recomendado que o cliente solicite o orçamento de pelo menos duas ou três empresas para comparar os preços e escolher a melhor opção.

Ao solicitar um orçamento, é fundamental que o cliente esclareça todas as suas dúvidas e pergunte sobre a garantia do serviço e o prazo de execução. Além disso, o cliente deve verificar se a empresa possui licença e seguros necessários para realizar o serviço.

Em resumo, para solicitar um orçamento para serviços de desentupimento, o cliente deve entrar em contato com a empresa por telefone, WhatsApp, e-mail ou formulário online, fornecer as informações básicas sobre o serviço necessário, comparar os preços de diferentes empresas e esclarecer todas as dúvidas antes de contratar o serviço.

Garantia e Segurança

Quando se trata de contratar uma desentupidora, muitas pessoas se preocupam com a garantia e segurança do serviço. Afinal, é importante ter a certeza de que o problema foi resolvido e que não haverá problemas futuros.

Felizmente, a maioria das desentupidoras oferecem garantia do serviço prestado. Isso significa que, se o problema persistir após a visita do profissional, a empresa irá retornar para solucioná-lo sem custo adicional. É importante verificar com a empresa contratada qual é o período de garantia oferecido.

Além disso, é fundamental escolher uma desentupidora que ofereça segurança aos seus clientes. Isso inclui profissionais treinados e experientes, equipamentos de qualidade e segurança no processo de desentupimento. É possível verificar se a empresa possui certificações e autorizações para realizar o serviço.

Ao contratar uma desentupidora, é importante verificar se a empresa possui seguro de responsabilidade civil. Isso garante que, em caso de danos causados durante o serviço, o cliente será indenizado.

Em resumo, ao escolher uma desentupidora, é fundamental considerar a garantia e segurança do serviço prestado. Verificar se a empresa oferece garantia, possui profissionais qualificados e equipamentos de qualidade, além de possuir seguro de responsabilidade civil, são medidas importantes para garantir a resolução do problema de forma segura e eficiente.

Desentupidoras em Diferentes Regiões

Ao procurar por uma desentupidora, é importante levar em consideração a região em que você está localizado, pois os preços podem variar de acordo com cada localidade. Nesta seção, serão apresentados os preços médios de algumas das principais cidades do Brasil.

São Paulo

São Paulo é a maior cidade do Brasil e possui uma grande variedade de desentupidoras e isso ajuda na hora de escolher a desentupidora de esgoto melhor avaliada em São Paulo com um bom custo benefício. O preço médio para desentupimento de pias e esgotos em São Paulo é de R$ 250,00 a R$ 350,00, dependendo da localização e do tipo de serviço. Alguns serviços podem ser mais caros, como a limpeza de fossa, que pode chegar a R$ 800,00.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais turísticas do Brasil e, por isso, possui muitas desentupidoras. O preço médio para desentupimento de pias e esgotos no Rio de Janeiro é de R$ 200,00 a R$ 350,00. Alguns serviços podem ser mais caros, como a limpeza de fossa, que pode chegar a R$ 900,00.

Belo Horizonte

Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais e possui muitas desentupidoras. O preço médio para desentupimento de pias e esgotos em Belo Horizonte é de R$ 200,00 a R$ 350,00. Alguns serviços podem ser mais caros, como a limpeza de fossa, que pode chegar a R$ 800,00.

Curitiba

Curitiba é a capital do Paraná e possui muitas desentupidoras. O preço médio para desentupimento de pias e esgotos em Curitiba é de R$ 200,00 a R$ 350,00. Alguns serviços podem ser mais caros, como a limpeza de fossa, que pode chegar a R$ 800,00.

Em resumo, os preços de desentupidoras podem variar dependendo da região em que você está localizado. É importante fazer uma pesquisa para encontrar a desentupidora que oferece o melhor preço e qualidade de serviço na sua região.

*Por Celso Martins, jornalista de BH.