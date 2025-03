PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Russo Passapusso, Paloma Amado e Gerônimo movimentam Festival de Literatura neste sábado, dia 22

O evento gratuito, que tem como tema “Quem conta e canta a capital da Bahia“, será realizado a partir das 14h com atrações para toda a família, no Salvador Shopping

Estúdio Correio

Publicado em 21 de março de 2025 às 06:13

Paloma Amado, Gerônimo Santana e Russo Passapusso integram a programação. Crédito: Divulgação/Edgar de Souza/Pedro Soares

Mais de dez atrações movimentam a segunda edição do Festival de Literatura do Salvador neste sábado, 22 de março, a partir das 14h, no Salvador Shopping. Rodas de conversa, contação de história, palestra, stands de empreendedores locais e lojistas, apresentação teatral infantil e pocket show fazem parte da programação. Nomes como os artistas Russo Passapusso, Gerônimo e a escritora Paloma Amado fazem parte das atrações. O evento é gratuito. >

O Festival, que tem como objetivo estimular o hábito da leitura, leva a assinatura e curadoria da jornalista Carmen Peixoto e tem como tema “Quem conta e canta a capital da Bahia”. O evento terá como mestre de cerimônia e mediador, o jornalista Eduardo Oliveira. “Estamos muito contentes em realizar mais uma edição desse evento que tem o propósito disseminar a importância da literatura e da cultura local. Vai ser uma verdadeira comemoração aos 476 anos de Salvador e celebrando também os 40 anos do Axé”, pontua Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.>

Abrindo a programação, o público vai conferir a apresentação “Vozes para o Axé”, um espetáculo músico-teatral e um Slam de Poesia produzidos e encenados pelos jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM. Nas esquetes, o grupo vai recitar, revisitar e contextualizar canções que fizeram sucesso nos 40 anos do Axé e na poesia de rua, promovendo um encontro cultural e de gerações. Depois, os visitantes vão conferir a roda de conversa sobre "A Literatura no Processo Civilizatório e Cultural – A Importância da Literatura Soteropolitana" com os professores e escritores César Chagas, Rozana Pires e Joelma Queiroz.>

Já a escritora Paloma Amado vai apresentar o tema ‘Jorge Amado e Caymmi: literatura e música da Bahia’. “Um evento cultural sobre literatura e música, sem dúvidas, representa muito para a capital baiana. Participar desse evento para mim é igualmente importante, pois vou celebrar o amor e a cultura, falar de Caymmi e Jorge Amado, vou falar de Zélia e de Stella. Vamos conversar, falar de livros e de boa música, comemorando também os 40 anos do Axé”, acrescenta a escritora Paloma Amado.>

Depois, o líder da banda BaianaSystem, o cantor, compositor e pesquisador Russo Passapusso, vai conduzir o bate-papo “Entre letras e acordes: o caminho da criação na música e na literatura”, que vai abordar diversas formas de expressão artística que envolvem técnica, emoção e narrativa, além dos desafios e particularidades de cada processo. Ainda sobre canções e história da música, o cantor e compositor Gerônimo vai participar de uma roda de conversa com o jornalista, poeta e compositor James Martins e do historiador Ricardo Carvalho. Para fechar a programação, Gerônimo sobe ao palco e apresenta os maiores sucessos em um pocket show.>

Ainda no local que será realizado o Festival serão montados stands com a venda de livros da Livraria Leitura, Boralê, da editora Martins&Martins com livros do escritor Ricardo Carvalho e obras a autora Joelma Queiroz, além da comercialização de artigos de papelaria (CloArtes), itens personalizados (Nosso Canto Presentes), pipocas gourmets e bebidas de empreendedores locais egressos do Instituto JCPM. Em um dos stands, o artista plástico Alberto Pitta vai expor a primeira edição do livro “Histórias Contadas em Tecido” e alguns artigos com estamparia têxtil e serigrafia.>

Programação infantil

A partir das 14h30, durante a programação do Festival, o Espaço Kids vai receber grupo Stripulia que vai realizar a contação da história "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", um livro infantojuvenil de autoria de Jorge Amado. Depois, a professora Helena Nascimento sobe ao palco para a leitura da obra "Pretinha de Ébano”, da autora Kalypsa Brito, que aborda a construção de uma autoimagem positiva do povo negro é fundamental para o combate ao racismo.>

Festival de Literatura Crédito: Roberto Abreu