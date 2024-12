TURISMO

Salvador projeta verão histórico e comerciantes se preparam para receber visitantes

Aumento de equipe e até aula de inglês para atender melhor o turista

Estúdio Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 06:00

Cidade deve receber mais de 3,4 milhões de visitantes entre dezembro de 2024 e março de 2025 Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

A chef e empresária Emanuele Nascimento, à frente do Chão Boteco, localizado na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, está pronta para o segundo verão do negócio. Com pouco mais de um ano de funcionamento, o espaço tem se destacado como ponto de encontro para soteropolitanos e visitantes que buscam uma experiência leve e cheia de sabor. “Para o verão, estamos aumentando a equipe e reforçando o estoque para atender melhor o movimento na rua. Também fizemos ajustes no cardápio e incluímos mesas baixas com cadeiras de praia. É a praia na praça”, comenta Emanuele.

O aniversário do restaurante foi comemorado no último dia 20 com uma festa aberta ao público. Além disso, já estão programados eventos especiais, como uma feijoada no dia 1º de janeiro e outra no dia 2 de fevereiro, durante as festividades de Iemanjá. “Não dá para ignorar o ritmo da cidade que ferve no verão. Estamos até com colaboradores fazendo curso de inglês para aprimorar o atendimento”, destaca.

Emanuele Nascimento: equipe treinada para receber o público Crédito: Frederico Pimentel

O entusiasmo de Emanuele acompanha a expectativa da Prefeitura de Salvador, que projeta um verão com mais de 3,4 milhões de visitantes entre dezembro de 2024 e março de 2025. Esse número representa um crescimento de quase 6% em relação ao período pré-pandemia, em 2020, segundo o Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

De acordo com o secretário Pedro Tourinho, esse crescimento é resultado de esforços para consolidar Salvador como um destino plural e atrativo. “A expectativa de superar os números pré-pandemia é um marco significativo. Isso demonstra que estamos seguindo na direção certa para impulsionar o turismo e a economia da cidade”, afirmou. Ele ainda ressaltou a criação de novos espaços culturais, como a Galeria Mercado e a Casa das Histórias, e o fortalecimento do calendário de eventos no Centro Histórico. Iniciativas como apresentações da Orkestra Rumpilezz, Gerônimo e AfroCortejos estão entre os destaques da temporada.

Sucesso de visitas

Criada para ampliar o panorama artístico da cidade, a Galeria Mercado, localizada no subsolo do Mercado Modelo, é um sucesso de público. Até novembro deste ano, o espaço registrou quase 140 mil visitantes, que foram ver de perto as obras de Mário Cravo Jr, Rubem Valentim e, particularmente, de Vinicius S.A., que concebeu a instalação Lágrimas de São Pedro, um apanhado de 15 mil lâmpadas reutilizadas preenchidas com resina que provoca em quem as vê um rico espetáculo visual.

O artista trabalha com o projeto desde 2005 e já o levou para mais de dez cidades do Brasil, além de Las Vegas, nos Estados Unidos, e Frankfurt, na Alemanha, antes do pouso em Salvador. “Quando eu fiz essa exposição pela primeira vez, há quase duas décadas, coloquei umas 30 lágrimas acima da minha cama, que eu ficava olhando e falava ‘ vou rodar o mundo com essa obra’. Agora, descobri que posso rodar o mundo estando aqui na minha cidade”, disse em entrevista ao Correio quando a exposição na galeria foi aberta no Mercado Modelo.

O artista Vinicius S.A trabalha em 'Lágrimas' há 18 anos Crédito: Crédito: Paula Froes/CORREIO

Perto dali estão mais três espaços culturais de visitação amplamente procurados pelos turistas: a Cidade da Música da Bahia, inaugurada em 2021 no histórico casarão dos Azulejos Azuis de frente ao Mercado Modelo, que oferece uma experiência interativa sobre a evolução musical da cidade; a Casa das Histórias de Salvador, que fica ao seu lado e foi inaugurada em 2023, apresentando a capital baiana desde sua fundação; e a Casa do Carnaval da Bahia, situada no Pelourinho desde 2018, que proporciona uma viagem sensorial pela história da folia de Momo no estado.

Trânsito no céu

A movimentação aérea também reflete o aquecimento do turismo. Entre dezembro e março, o Aeroporto Internacional de Salvador deve registrar mais de 18 mil pousos e decolagens, com uma projeção de 2,6 milhões de passageiros. O aumento de conectividade internacional, com novas rotas para Santiago, Montevidéu e Paris, reforça o apelo da cidade para viajantes do mundo todo.

Para Frederico Leão, jornalista e empresário de Brasília, o verão é a oportunidade de explorar Salvador pela primeira vez. “Fui a Imbassaí em 2020, mas fiquei com vontade de conhecer a capital. Desta vez, eu e cinco amigos decidimos passar três dias na cidade após visitar Morro de São Paulo. Queremos explorar os pontos turísticos, bares, restaurantes e também a cultura LGBT local. É nossa chance de viver a cidade de verdade, tanto de dia quanto à noite”, conta o visitante, que viaja com um grupo de amigos de 25 a 44 anos.

Com atrações diversas, novos espaços culturais e uma infraestrutura reforçada, Salvador está pronta para receber os turistas e consolidar o verão de 2025 como um marco para o turismo local, movimentando uma receita estimada em R$7,4 bilhões apenas durante a estação mais quente do ano.