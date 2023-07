Simpósio realizado pelo Hospital da Obesidade discute novas abordagens para o tratamento da doença

Diretor técnico do Hospital da Obesidade, o endocrinologista Sérgio Braga, abriu o evento. Crédito: Lucas Assis

No primeiro momento, a obesidade pode até ser vista por parte da sociedade como um problema de bem-estar ou aparência, mas trata-se de uma doença reconhecida por instituições como a Organização Mundial de Saúde e que traz consigo inúmeras complicações. As doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao peso em excesso respondem por cerca de 72% dos óbitos registrados no Brasil. Só para se ter uma ideia, o índice de obesos no país com 20 anos ou mais saltou de 12% para 27% entre 2003 e 2019.

Por outro lado, na última década, houve um aprofundamento nos estudos sobre obesidade e suas comorbidades tanto no que diz respeito às medicações quanto, e principalmente, às formas de tratamento. Localizado em Busca Vida (Camaçari, Bahia), o Hospital da Obesidade é o primeiro do Brasil especializado no tratamento da obesidade a usar uma abordagem transdisciplinar durante internação para tratar os pacientes de maneira global. A instituição foi fundada há 14 anos como clínica e transformada em hospital em janeiro de 2023.

A plateia do simpósio foi formada por profissionais da comunidade científica baiana. Crédito: Lucas Assis

“Nós enxergamos a obesidade como uma doença grave e, em alguns casos, é necessário retirar os pacientes do meio em que estão, reeducá-los, fazer com que mudem o estilo de vida, para depois reinseri-los no meio em que vivem com essa nova formação psíquica, emocional e de conhecimentos adquiridos. Estamos trabalhando muito o fundamento do autoconhecimento, treinando esses pacientes para que conheçam melhor sua essência, por isso temos a internação, que é realizada em um lugar preparado para receber estas pessoas. Lá, elas são atendidas por uma equipe transdisciplinar”, destacou o Diretor Técnico do Hospital da Obesidade, Sérgio Braga.

Simpósio

No sábado passado (8), o Hospital da Obesidade deu mais um passo no aprimoramento do tratamento dos pacientes ao realizar seu primeiro simpósio médico. Durante uma manhã, a instituição recebeu cerca de 80 profissionais da comunidade científica baiana para discutir os avanços no combate da doença e suas comorbidades. O encontro inédito, com inscrições esgotadas, foi realizado no Fera Palace Hotel, em Salvador.

O simpósio, que teve como palestrantes os endocrinologistas Fábio Trujilho e Ana Mayra Oliveira, foi aberto por Dr. Sérgio, que destacou a importância de trazer um novo olhar sobre o tratamento da doença. “Esse tema é extremamente importante, sobretudo por se tratar de um problema tão grave e complexo. A ideia do simpósio surgiu com o crescimento do nosso hospital e para discutir esse assunto com a comunidade científica baiana”, disse.

Vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), coube à Fábio Trujilho fazer a primeira palestra do dia. O médico, que também é professor de Endocrinologia e Metabologia na Faculdade de Medicina UniFTC e diretor do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-Nacional), trouxe dados que acenderam o alerta no público presente ao evento.

O endocrinologista Fábio Trujilho fez a primeira palestra do dia. Crédito: Lucas Assis

Segundo o especialista, quase 30% da população adulta tem obesidade. “E esses dados estão aumentando”, declarou. Uma de suas falas mais contundentes foi sobre a forma como a doença deve ser encarada. Para o médico, o objetivo não é emagrecer o paciente, mas tratar a obesidade. “No questionário sobre o que mudou na vida depois que você começou a fazer o tratamento, muitos deles dizem que conseguiram um emprego. Eles são reintegrados ao mercado de trabalho”.

Esse olhar para a questão como um todo – inclusive no que diz respeito ao que leva o paciente a ficar obeso e não conseguir perder peso - esteve presente também na palestra da endocrinologista Ana Mayra Oliveira. Professora adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana e preceptora da Residência de Clínica Médica do Hospital Geral Clériston Andrade, a especialista acabou de retornar do Congresso Americano de Diabetes (ADA), realizado em San Diego, na Califórnia (EUA), e atualizou a plateia sobre as pesquisas nesta área. “Seguramente, mais de 50% das palestras tiveram a obesidade como tema já quena doença se traduz como importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, além de ser uma barreira para o controle da dela”, afirmou.

A palestra da médica foi focada no tratamento da obesidade infantil. “Estamos falando de uma doença que pode gerar disfunção cardiovascular precoce em crianças. A obesidade nesse grupo causa os mesmos malefícios que nos adultos”, alertou. Ela citou os medicamentos aprovados para uso em adolescentes e reforçou a importância da prática de exercícios físicos que sejam prazerosos para elas.

A médica Ana Mayra Oliveira falou sobre o tratamento da obesidade infantil. Crédito: Lucas Assis

Presente na plateia, o vice-presidente da Associação Bahiana de Medicina e membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileiras de Cardiologia, Nivaldo Filgueiras, reforçou a necessidade de toda a sociedade se atentar para os riscos do aumento da obesidade na população. “Infelizmente, a gente tem visto um aumento da taxa de obesidade no Brasil e no mundo. Recentemente, através de uma pesquisa baseada em contato telefônico realizada pela Vigitel [compõe o sistema de Vigilância de Fatores de Risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde], identificou que 30% da população é de obesos. Isso gera uma preocupação muito grande”, disse.

O cardiologista Nivaldo Filgueiras e o diretor técnico do Hospital da Obesidade, Sérgio Braga. Crédito: Lucas Assis

Ao final de cada palestra, foi aberto o microfone para perguntas e respostas, tempo muito bem aproveitado pela plateia, que participou ativamente do evento. “Estou feliz porque escutei a opinião de vários colegas de uma forma interativa, científica e, o mais importante, independente”, destacou Fábio Trujilho. O simpósio foi encerrado com a participação de profissionais do Hospital da Obesidade, que explicaram como é realizado o atendimento médico, psicológico, de nutrição, entre outros aspectos. Estiveram presentes neste momento a psicóloga Carolina Chacra, a endocrinologista Dandara Reis, a nutricionista Thalita Cáceres e o psiquiatra José Lucas Sena. Em seguida foi servido um almoço. O evento teve o jornalista Jefferson Beltrão como mestre de cerimônias.

O simpósio foi encerrado com a participação de profissionais do Hospital da Obesidade. Crédito: Lucas Assis