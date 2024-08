SAÚDE

Tecnologia avançada torna Cancer Center Hospital Santa Izabel Oncoclinicas referência na Bahia

Inovação no diagnóstico e tratamento fortalece a excelência no cuidado com os pacientes



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 16:23

Crédito: Cristóbal Fraga

Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontou que 39.550 novos casos da doença devem ser diagnosticados no Brasil até o próximo ano. Por se tratar de um quadro de saúde cujo diagnóstico precoce é fundamental para a cura, instituições especializadas no tratamento oncológico têm investido cada vez mais em novas tecnologias para garantir mais efetividade e qualidade no cuidado com os pacientes.

Em Salvador, o Hospital Santa Izabel, que há décadas vem se destacando como referência em oncologia, acaba de aumentar ainda mais sua capacidade de diagnóstico e tratamento por meio da realização do Transplante de Medula Óssea (TMO), da aquisição do mais moderno PET-CT do país e de um novo equipamento de radioterapia. As novidades vêm se somar ao já consolidado serviço especializado, que reúne especialistas com ampla experiência no diagnóstico e tratamento de todos os tipos de tumores, equipe multiprofissional completa e uma gama de recursos para fornecer atendimento personalizado às necessidades dos pacientes.

De acordo com o diretor Técnico Assistencial do Hospital Santa Izabel, Dr. Ricardo Madureira, o trabalho do HSI e da Santa Casa de Misericórdia vem se adaptando às demandas contemporâneas ao longo do tempo. Com a crescente necessidade de atenção à oncologia, a instituição tem procurado estar na vanguarda dos cuidados ao paciente com câncer. “A Santa Casa sempre esteve atenta às necessidades da sociedade, sendo referência em pesquisa e tratamento de doenças crônicas”, explica.

"Hoje, com o aumento dos casos de câncer, temos procurado investir cada vez mais em equipes especializadas em todas as vertentes de trabalho, além do fortalecimento da infraestrutura com salas cirúrgicas e equipamentos de ponta para prestar um atendimento cada vez melhor" Dr. Ricardo Madureira, Diretor Técnico Assistencial do Hospital Santa Izabel

Crédito: Cristóbal Fraga

Novidades

Para oferecer o que há de mais moderno no tratamento do câncer, o HSI tem atuado de forma conjunta com a Oncoclínicas, maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina. A parceria dinamizou o Cancer Center, uma unidade que, de forma estruturada, concentra no Santa Izabel todas as etapas do tratamento oncológico, desde a prevenção, diagnóstico e tratamento, até a reabilitação.

O cuidado foi ampliado recentemente com a inauguração de mais um moderno equipamento de radioterapia e a aquisição de um ultramoderno PET-CT, equipado com tecnologia de ponta e softwares avançados de inteligência artificial para garantir as melhores imagens, as melhores respostas e o melhor diagnóstico, com a máxima agilidade e segurança possíveis.

Também na lista de novidades está a ampliação da unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO). A implantação desse serviço especializado, seguro e com cuidado humanizado, prestado por equipes multidisciplinares em um ambiente acolhedor, atende a uma antiga reivindicação da comunidade e é considerado um marco para o tratamento especializado das doenças hematológicas na Bahia. O TMO oferece 12 leitos dedicados e infraestrutura completa, com laboratórios especializados e toda a retaguarda de um hospital de grande porte.

De acordo com a médica Chefe do Serviço de Oncologia Oncoclínicas/HSI, Dra. Clarissa Mathias, os investimentos em tecnologia têm permitido uma atuação mais completa das equipes da instituição, além de oferecer melhores experiências e resultados no tratamento dos pacientes.

"Hoje temos em nossa unidade o que há de melhor no diagnóstico e tratamento do câncer. Esse cuidado e investimento constante têm tornado o trabalho dos nossos profissionais mais pleno e gratificante, à medida que veem a consolidação da sua dedicação. Assim como os pacientes, que têm uma melhor experiência, resultados mais rápidos e nos trazem um feedback positivo" Dra. Clarissa Mathias, Médica Chefe do Serviço de Oncologia Oncoclínicas/HSI

Crédito: Cristóbal Fraga

Estrutura

Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, o Cancer Center disponibiliza exames para diagnóstico, consultas e tratamentos para uma ampla variedade de doenças oncológicas, incluindo tumores complexos e raros, além dos serviços de radioterapia com acelerador linear de última geração, que utiliza feixes de radiação precisos para destruir as células cancerígenas, captura imagens em tempo real e permite tratar o paciente com eficácia, menor grau de toxicidade e menos efeitos colaterais indesejados.

O novo Centro Cirúrgico do hospital também está alinhado com o conceito de atendimento integral ao paciente oncológico implementado no Cancer Center. Com oito salas cirúrgicas, ambientes mais amplos para recuperação anestésica, sala de prescrição e apoio para equipe médica, o novo centro elevou os pilares de precisão, conforto e segurança para pacientes e equipe cirúrgica. O Santa Izabel agora conta com 15 salas cirúrgicas no total e 114 leitos de terapia intensiva.