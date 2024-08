PÓS-GRADUAÇÃO

UNIFACS tem especializações e MBAs em diferentes modalidades para todos os perfis de alunos

Universidade renova portfólio de cursos para atender a todos os tipos de público

M Márcia Luz

Estúdio Correio

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 06:00

Além de contar com um corpo docente com expertise prática, os currículos da universidade são constantemente atualizados para incorporar novas tendências de mercado. Crédito: Divulgação

Com grande experiência no ensino de pós-graduação e na oferta de cursos alinhados às tendências do mercado de trabalho em diversas áreas de conhecimento, a UNIFACS (Universidade Salvador) busca constantemente se renovar para atender às novas demandas. Uma prova disso é o relançamento de seu portfólio de cursos presenciais, com aulas quinzenais e duração de 12 meses.

Vale destacar que quem optar por esse formato tem à disposição uma estrutura completa, incluindo espaços modernos, tecnologia avançada, laboratórios, bibliotecas e áreas de convivência, proporcionando uma experiência completa ao longo de todo o curso. O portfólio de pós-graduação lato sensu é amplo e diversificado, abrangendo diferentes metodologias de ensino para que o estudante escolha aquela que mais se adequa ao seu perfil.

“Entre as opções de pós-graduação da instituição, os alunos encontram especializações e MBAs”, ressalta Ricardo Rios Cavalini, gerente de educação continuada. Segundo ele, muitos desses cursos estão disponíveis também na modalidade a distância (EAD), com duração de 12 meses, e em EAD com Experiências Síncronas, onde parte da carga horária é realizada com encontros online com os professores, podendo ter duração de 6 a 12 meses.

Adaptação às demandas atuais do mercado

Com um corpo docente de grande experiência prática e expertise no mercado, a UNIFACS busca adaptar seus processos para atender às necessidades do mercado, garantindo que os currículos dos cursos sejam constantemente atualizados para incorporar novas tendências, tecnologias emergentes e práticas inovadoras.

Além de oferecer formatos de ensino flexíveis, como cursos online, híbridos e presenciais, a universidade também estabelece parcerias com empresas e instituições do setor privado para garantir que esses cursos estejam alinhados com as necessidades reais do mercado.

“Essas iniciativas refletem o compromisso da UNIFACS em preparar seus alunos para as demandas do mercado de trabalho atual e futuro, garantindo que seus programas de pós-graduação sejam relevantes e eficazes na formação de profissionais competentes e inovadores”, ressalta Annita Andrade, diretora de Marca da instituição.

Acesso aos cursos

Para ingressar nos cursos lato sensu da instituição, não há processo seletivo. Assim, quem já concluiu a graduação pode se matricular diretamente. As informações sobre todas as opções de formação estão disponíveis no site https://pos.unifacs.br/.

Para efetuar a inscrição, basta selecionar a área de conhecimento, o curso desejado e verificar as modalidades disponíveis. No entanto, é necessário preencher todas as informações e, em caso de dúvidas, a central de atendimento pode auxiliar nesse processo. Vale lembrar que a universidade oferece condições diferenciadas para empresas conveniadas e egressos.

A diretora de Marca da UNIFACS, Annita Andrade Crédito: Divulgação