FUTURO

UNIFACS expande educação superior na Bahia com modelo semipresencial

Com mais de 50 anos de tradição, universidade se consolida como referência em ensino presencial e à distância

Estúdio Correio

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 11:17

Laboratório de Enfermaria Simulada Crédito: Unifacs

A Universidade Salvador (UNIFACS) é uma das principais instituições de ensino superior da Bahia, com mais de 50 anos de história. Reconhecida pela qualidade de seus cursos e pela flexibilidade oferecida em suas modalidades de ensino, se consolidou como uma referência no cenário educacional e oferece uma infraestrutura que combina o ensino presencial com a flexibilidade do digital.

Referência em ensino superior à distância em Salvador e outras cidades com polos de ensino a distância, a universidade se destaca no seu modelo semipresencial, no qual os alunos participam de projetos em grandes empresas, recebem mentoria de professores e profissionais do mercado e têm acesso ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão. Além disso, a instituição disponibiliza uma ampla infraestrutura de laboratórios e oportunidades internacionais por meio do International Office. Interessados podem se inscrever através do site unifacs.br.

Sala de Veterinária Crédito: Unifacs

Soma-se a esse modelo de ensino mais flexível, o fato de a Unifacs possuir nota máxima no Ministério da Educação (MEC) e oferecer um diploma reconhecido nacionalmente. Distribuída entre cinco campi, incluindo locais estratégicos como Paralela, Tancredo Neves e Rio Vermelho, além de sua unidade em Feira de Santana, a universidade possui um corpo docente qualificado, composto majoritariamente por mestres e doutores, e oferece aos seus alunos um ambiente acadêmico que alia tradição e inovação.