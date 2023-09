Veja por que a Rede D’Or oferece qualidade de padrão internacional

Oferecer um padrão de excelência em 73 hospitais, com presença em 13 estados e no Distrito Federal, é uma conquista ousada. Mas para a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, esse desafio é assegurado pelo mais abrangente Programa de Qualidade Técnica do país.



A metodologia inclui o desenvolvimento das equipes e o monitoramento contínuo de 50 indicadores de qualidade, e compara esses resultados com o dos melhores hospitais privados do país. Os números são discutidos em reuniões mensais, o que possibilita a identificação de oportunidades de melhoria e a rápida adoção de protocolos atualizados, garantindo a constante evolução dos cuidados prestados. É importante ressaltar também que todos os indicadores são auditados por um grupo do setor de qualidade da empresa que checa a acurácia dos dados, bem como por entidades independentes da empresa e que são especializadas em qualidade em saúde.

“Os pacientes devem encontrar o mesmo padrão de qualidade técnica e segurança em qualquer unidade da Rede D’Or, independentemente da localização geográfica”, explica Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa.

Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D'Or. Crédito: Divulgação

“O programa de qualidade técnica da Rede D’Or nos dá a real dimensão da nossa missão. É um pilar fundamental para a perenidade dos nossos hospitais e assim é tratado. Os indicadores são auditados de forma rigorosa por uma diretoria corporativa e todas as unidades participam de um programa de melhoria contínua. Considero a qualidade técnica o nosso diferencial”, diz Rafael Vita, diretor regional da Rede D’Or na Bahia.

Rafael Vita, diretor regional da Rede D’Or na Bahia. Crédito: divulgação

A Rede D’Or orgulha-se de ser uma instituição que busca constantemente aprimorar seus processos, adotando uma política de transparência em relação aos seus resultados. No início do ano, foi pioneira na divulgação de seus indicadores de qualidade em todos os grandes jornais do Brasil e valoriza a iniciativa de outras organizações brasileiras que sigam esse movimento. Mantendo esse compromisso, a Rede D’Or vem à público compartilhar seus indicadores do primeiro semestre de 2023.

Avaliações externas

A qualidade técnica da Rede D'Or é reconhecida por várias organizações independentes, nacionais e internacionais, como a Joint Commission International (JCI), líder global em certificação de instituições de saúde, que concedeu o selo de acreditação a 16 hospitais da Rede D’Or, o que representa 31% de todos os hospitais brasileiros com essa chancela.

Outro importante certificado, o selo UTI Top Performer, é concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e pela Epimed Solutions, e avalia as melhores unidades de terapia intensiva do Brasil, com base nos resultados clínicos e na alocação eficiente dos recursos. Nos resultados de 2022 (mais recentes), a Rede D’Or conquistou um em cada três selos Top Performer, a mais completa das certificações, ainda que ela só represente 9% das UTIs analisadas no programa.

"As certificações e acreditações são reconhecimentos que nos enchem de orgulho e são uma consequência do nosso compromisso em manter o cuidado centrado no paciente”, reforça Helidea. “Prezamos por uma cultura de segurança, na qual todos os colaboradores são incentivados a contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados", completa.

Os indicadores de qualidade da Rede D’Or superam os de outros grandes hospitais de excelência no Brasil, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). A taxa de infecção primária da corrente sanguínea associada ao uso de cateter, por exemplo, é duas vezes menor nas unidades da rede (veja mais no quadro).

Toda melhoria é compartilhada

A busca pela excelência técnica da Rede D'Or é baseada na contínua troca de conhecimentos entre os profissionais. Reuniões diárias são realizadas com especialistas de diferentes unidades para discutir casos complexos, buscando expandir as melhores práticas para todos os hospitais da Rede D’Or. “Essa sinergia é o que permite oferecer tecnologias únicas e o melhor tratamento ao paciente, independentemente do local em que ele seja atendido no país”, diz o oncologista Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or.

Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or. Crédito: Divulgação

“O valor em saúde está diretamente relacionado ao melhor desfecho clínico para os pacientes. Seguindo os mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança, o Programa de Qualidade Técnica da Rede D’Or é fundamental para proporcionar o melhor cuidado possível, baseado em práticas assistenciais seguras e com embasamento em evidências científicas, fazendo da Rede D'Or uma escolha confiável para médicos e pacientes em todo o país”, conclui Helidea.

Indicadores. Crédito: Rede D'Or