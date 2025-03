ABRIU O CORAÇÃO

'Achei que minha vida tinha acabado', diz filha de ex-jogador após receber diagnóstico de doença incurável

Caragh Keane disse que precisou desistir do emprego dos sonhos após fortes sintomas

Lúpus é uma doença inflamatória, crônica e autoimune em que as células do sistema imunológico atacam as estruturas saudáveis do próprio organismo da pessoa. Não existe cura para a doença, e o tratamento visa controlar a sua evolução e os seus sintomas. No Brasil, estima-se que existam 65 mil pessoas com lúpus, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia.>