Bahia anuncia saída do lateral-direito Santiago Arias

Clube agradeceu pelo trabalho do jogador em publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:48

Santiago Arias em ação pelo Bahia
Santiago Arias em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia anunciou oficialmente neste domingo (4) a saída do lateral-direito Santiago Arias. Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube agradeceu ao jogador, que foi anunciado como reforço em janeiro de 2024. A informação já havia sido adiantada pelo CORREIO, que noticiou que o Bahia voltou ao mercado sul-americano para reforçar o setor.

"Gracias, @santiagoarias13! Lateral não estará na reapresentação do elenco, amanhã, após duas temporadas defendendo o Esquadrão", escreveu o Bahia em uma postagem com vídeos de Arias jogando pelo clube ao longo dos dois últimos anos.

O Bahia anunciou ainda as saídas do meio-campista Yago Felipe e do lateral esquerdo Caio Roque, após o fim de ambos os contratos. "Desejamos boa sorte na sequência de suas carreiras", escreveu o clube. 

Santiago Arias chegou ao Bahia em janeiro de 2024, tendo sido o sexto reforço do Tricolor naquela temporada. O contrato ia até o fim de 2025. Antes de integrar o clube, Arias estava livre no mercado de transferências desde que havia deixado o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023. 

O lateral-direito deverá ser substituído pelo argentino Román Gómez, do Estudiantes, atual campeão da Liga Argentina. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Axel Laurini e confirmada pelo CORREIO.

