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Luxemburgo é internado na UTI de hospital em Palmas por problemas pulmonares

Treinador foi diagnosticado com uma infecção pulmonar

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:47

Luxemburgo foi anunciado como novo técnico do Corinthians
Vanderlei Luxemburgo  Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

O empresário e treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas, após ser diagnosticado com uma infecção pulmonar. As informações são do g1 Tocantins.

De acordo com sua assessoria, ele começou a se sentir mal durante a madrugada e, na manhã desta quinta-feira (20), foi levado ao Hospital Medical Santa Thereza, na capital do Tocantins.

Após avaliação médica, foi indicada a transferência para a UTI da própria unidade, onde Luxemburgo iniciou tratamento com antibióticos. Em função do quadro de saúde, todos os compromissos foram cancelados até que haja recuperação.

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Na quarta-feira (18), ele havia anunciado sua pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins.

Tags:

Futebol

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