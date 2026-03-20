Luxemburgo é internado na UTI de hospital em Palmas por problemas pulmonares

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Millena Marques
Publicado em 20 de março de 2026 às 12:47
O empresário e treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas, após ser diagnosticado com uma infecção pulmonar. As informações são do g1 Tocantins.
De acordo com sua assessoria, ele começou a se sentir mal durante a madrugada e, na manhã desta quinta-feira (20), foi levado ao Hospital Medical Santa Thereza, na capital do Tocantins.
Após avaliação médica, foi indicada a transferência para a UTI da própria unidade, onde Luxemburgo iniciou tratamento com antibióticos. Em função do quadro de saúde, todos os compromissos foram cancelados até que haja recuperação.
Na quarta-feira (18), ele havia anunciado sua pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins.