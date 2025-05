INDÚSTRIA FORTE

Das fábricas para o dia a dia dos baianos

Produção industrial é essencial para melhorar a qualidade de vida da população

Produção industrial está diretamente presente no cotidiano das pessoas Crédito: GettyImages

Dos produtos de limpeza utilizados diariamente pela aposentada Sheila Lopes, moradora do bairro Boca do Rio, em Salvador, ao papel do caderno usado na escola pelo jovem estudante Ícaro de Souza, em Ibotirama, até a eletricidade que ilumina a casa da família Meira, em Brumado, muito do que está presente na rotina dos baianos começa na indústria. >

Mesmo que, muitas vezes, essa presença passe despercebida, os produtos e serviços gerados pelas mais de 22 mil empresas industriais da Bahia são a base para itens de uso diário que garantem funcionalidade, conforto e qualidade de vida à população. Daí a importância deste setor, que segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) representa 25,9% do PIB do estado, responde por 66% das exportações baianas e gera 463 mil empregos diretos. >

A Braskem produz resinas que dão origem a materiais que estão presentes no cotidiano das pessoas, desde a agricultura, passando pela mobilidade, embalagens e bens de consumo, saneamento até a saúde, com insumos hospitalares, como seringas e bolsas de sangue. >

Planta industrial da Braskem Crédito: Divulgação/Braskem

Estamos presentes desde a cola adesiva do bloco de anotações, passando pelas solas dos calçados, latas de tintas e solventes, borrachas utilizadas na fabricação de pneus, forros e esquadrias de porta e janelas até na seringa, bolsas de sangue e nas embalagens de medicamentos Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia.

Carlos Alfano, diretor industrial da Braskem na Bahia Crédito: Divulgação/Braskem

Da indústria ao campo

No agronegócio, o mulching, que é um filme de polietileno produzido pela Braskem para cobertura do solo no cultivo de cacau, impede o crescimento de ervas daninhas e, assim, dispensa a necessidade de herbicidas na linha de plantio, além de reter a umidade no solo. Com maior disponibilidade de nutrientes e água, o cacaueiro tem um melhor desenvolvimento vegetativo e aumento de produtividade que podem chegar a 85%.>

Higiene pessoal, embalagens e papéis

Os produtos da Suzano, maior produtora mundial de celulose e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas (cerca de 25% da população mundial) e incluem itens para higiene pessoal, como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros. >

Fábrica da Suzano em Mucuri, no extremo sul baiano Crédito: Divulgação/Suzano

A capacidade de produção anual do parque industrial da Suzano em Mucuri (BA) inclui 1,75 milhão de toneladas de celulose, 250 mil toneladas de papéis de imprimir e escrever (marcas Report e Magnum Digital) e 60 mil toneladas de papéis sanitários (papéis higiênicos Mimmo e Max Pure, e papel toalha Scala). >

Nossa história de 33 anos de atuação no extremo sul da Bahia é carregada de significados, sobretudo no que diz respeito à contribuição para promover a transformação social nos municípios onde estamos presentes. Fazemos isso por meio da destinação de recursos e apoio a projetos sociais que já beneficiaram mais de 85 mil pessoas na região, com atividades que envolvem educação, esporte, capacitação profissional e empreendedorismo Eduardo Andrade, diretor de Operações Industriais da Suzano em Mucuri.

Vetor de transformação

Já a Neoenergia Coelba é a responsável por garantir que tudo isso funcione, fornecendo energia elétrica para mais de seis milhões de clientes em todo o estado. >

A energia é essencial para a qualidade de vida e bem-estar. Também é um vetor de transformação: ela viabiliza o funcionamento da agricultura, da indústria, do comércio, dos serviços públicos e de diversas iniciativas que desenvolvem e contribuem para o avanço do nosso estado Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba.

Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a Neoenergia Coelba desenvolve, atualmente, um diagnóstico profundo da infraestrutura elétrica que atende aos Distritos Industriais baianos, reforçando a manutenção e os investimentos necessários para garantir a confiabilidade do fornecimento de energia às indústrias. “Com esse conjunto de ações, criamos condições favoráveis para o setor industrial, que poderá atrair novos empreendimentos e estimular o crescimento dos setores produtivos”, projeta Guth. >

Energia fornecida pela Neoenergia Coelba é imprescindível para a população e os setores produtivos Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba