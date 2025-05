INDÚSTRIA FORTE

Indústria e sustentabilidade de mãos dadas

Setor investe em tecnologias limpas e cuidados com o meio ambiente para crescer com responsabilidade e impacto positivo nas comunidades



Publicado em 24 de maio de 2025 às 06:04

A unidade da Tronox em Camaçari utiliza 100% de energia limpa e certificada em seus processos industriais Crédito: Divulgação

As práticas ambientais têm ganhado cada vez mais destaque na agenda das indústrias baianas. Em meio a um cenário global de atenção às mudanças climáticas, empresas vêm adotando medidas para reduzir seus impactos e contribuir para um futuro mais sustentável. A urgência dessas ações vai além do cumprimento de normas ou da busca por competitividade: trata-se de uma necessidade real para proteger recursos naturais, preservar a biodiversidade e garantir qualidade de vida para esta e as próximas gerações. >

Nos últimos 20 anos, a Tronox, empresa de pigmentos químicos com unidade no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, tem feito investimentos robustos em pesquisas e inovações tecnológicas que resultaram em ganhos concretos: redução do descarte em aterros sanitários, reutilização de subprodutos na cadeia industrial, diminuição de 25% no consumo total de energia da planta, redução de 22% no uso de água e corte de 84% nas emissões de gases de efeito estufa. >

Em 2009, a empresa foi reconhecida como a única indústria do Brasil a receber do Ministério de Minas e Energia o Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Com foco na economia circular, desenvolveu o projeto de reutilização de minério não reagido (MNR), destaque em 2023 no 14º Prêmio Indústria Baiana Sustentável, organizado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Além disso, a unidade utiliza 100% de energia limpa e certificada em seus processos industriais. >

A automação dos processos da Tronox é uma das principais apostas da empresa para garantir maior confiabilidade e eficiência em nossas operações. Essa iniciativa não apenas visa à redução de perdas, mas também aumenta a segurança dos nossos empregados e protege o meio ambiente. Embora não seja uma ação visível para a sociedade, ela gera benefícios significativos para a Bahia e os baianos, pois vai ao encontro de um futuro mais sustentável e seguro Roberto Garcia, diretor-geral Brasil da Tronox

Roberto Garcia, diretor-geral Brasil da Tronox Crédito: Divulgação

Outra empresa que adota um modelo industrial alinhado às práticas de sustentabilidade e responsabilidade social é a Unipar. Toda a energia elétrica da fábrica de Camaçari provém de fonte 100% renovável, gerada no Parque Eólico de Tucano. A unidade também utiliza tecnologia de membrana zero gap, que proporciona uma redução de cerca de 10% no consumo de energia elétrica em comparação aos processos tradicionais. >

Toda a energia elétrica da fábrica de Camaçari da Unipar provém de fonte 100% renovável Crédito: Divulgação

A adoção da tecnologia de membrana zero gap e o uso exclusivo de energia eólica são exemplos de como aliamos inovação à sustentabilidade. A planta foi desenhada para ser uma referência em segurança, eficiência operacional e responsabilidade ambiental, com benefícios diretos para a competitividade industrial da Bahia e a qualidade de vida da população Rogério Catarinacho, diretor de Fábrica e Engenharia da Unipar

Rogério Catarinacho, diretor de Fábrica e Engenharia da Unipar Crédito: Divulgação

A sustentabilidade também é prioridade para a Veracel Celulose, empresa de bioeconomia que integra operações florestais, industriais e logísticas. Com atividades em 11 municípios da Costa do Descobrimento, no extremo sul da Bahia, a companhia protege mais de 100 mil hectares de áreas ambientais, incluindo a maior Reserva Particular de Mata Atlântica do Nordeste. >

Fábrica da Veracel em Camaçari Crédito: Divulgação

Adotamos práticas de plantio em mosaico e platôs, que favorecem a biodiversidade e a conservação dos recursos naturais. Além disso, nossas operações seguem rigorosos padrões ambientais, com uso eficiente de energia e água, valorização da biodiversidade e respeito às comunidades Fabricio Stange, diretor industrial da Veracel Celulose

Fabrício Stange, diretor industrial da Veracel Celulose Crédito: Divulgação