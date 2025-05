INDÚSTRIA FORTE

Inovações tecnológicas transformam setor industrial

Com automação, inteligência artificial e softwares avançados, indústrias modernizam processos, garantem eficiência e impulsionam competitividade



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 24 de maio de 2025 às 06:03

O Tecon Salvador foi o primeiro do Brasil a adquirir equipamentos elétricos, aumentando a capacidade de atendimento e competitividade do Porto de Salvador Crédito: Divulgação

A indústria mundial passa por uma verdadeira revolução. Com a chegada de tecnologias avançadas, inteligência artificial (IA) e sistemas de automação cada vez mais eficientes, o setor industrial está mudando sua forma de produzir, gerenciar e se relacionar com o mercado. >

Hoje, máquinas inteligentes e softwares sofisticados assumem tarefas repetitivas e complexas, garantindo mais precisão, velocidade e segurança nos processos. A automação industrial, que já vinha crescendo nas últimas décadas, ganhou um novo capítulo com a popularização da IA, capaz de analisar dados em tempo real, prever falhas, otimizar linhas de produção e até sugerir melhorias no rendimento das fábricas. >

Na Veracel, a inovação é um vetor central. Em 2023, a empresa investiu cerca de R$ 20 milhões em transformação digital, com mais de 100 projetos voltados à modernização tecnológica. As operações industriais e florestais da companhia contam com sistemas de automação avançada, inteligência artificial e monitoramento em tempo real. A empresa também utiliza tecnologias de precisão no manejo florestal e em processos industriais para aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais. >

Em 2023, a Veracel investiu R$ 20 milhões em transformação digital Crédito: Divulgação

Em 2024, a Veracel atingiu a marca de 20 milhões de toneladas de celulose produzidas, dois anos antes do previsto, resultado de um robusto programa de eficiência e inovação. >

Desenvolvemos tecnologias próprias com parceiros locais, como o sistema de monitoramento ambiental em tempo real e o uso de drones para gestão de estoque e avaliação do aproveitamento da madeira. Fomos pioneiros na utilização de drones para dispersão de inimigos naturais no controle biológico de pragas. Uma dessas tecnologias, inclusive, foi patenteada. Também operamos com o Sistema de Gestão Florestal (SGF), que permite o rastreamento da madeira desde a origem até a fábrica, garantindo transparência e eficiência em toda a cadeia Fabricio Stange, diretor industrial da Veracel Celulose.

Fabricio Stange, diretor industrial da Veracel Celulose Crédito: Divulgação

Em Camaçari, a fábrica da Unipar é o primeiro projeto greenfield da empresa. As instalações foram planejadas e construídas do zero, sem estruturas preexistentes, permitindo a incorporação de tecnologias modernas e ecoeficientes desde as etapas iniciais. >

A adoção da tecnologia de membrana zero gap e o uso exclusivo de energia eólica são exemplos de como aliamos inovação à sustentabilidade. A planta foi desenhada para ser uma referência em segurança, eficiência operacional e responsabilidade ambiental, com benefícios diretos para a competitividade industrial da Bahia e a qualidade de vida da população Rogério Catarinacho, diretor de Fábrica e Engenharia da Unipar.

Rogério Catarinacho, diretor de Fábrica e Engenharia da Unipar Crédito: Divulgação

Para a Tronox, a automação dos processos é uma das principais apostas para garantir mais confiabilidade, eficiência e modernização em suas operações. Por meio da integração de tecnologias avançadas e sistemas automatizados, a companhia busca otimizar a produção e assegurar que suas atividades sejam cada vez mais seguras e sustentáveis. >

Além de reduzir perdas e desperdícios, essa medida contribui diretamente para o aumento da segurança dos empregados, minimizando a exposição a situações de risco e proporcionando um ambiente de trabalho mais controlado. >

O setor logístico também acompanha esse movimento de transformação. Um exemplo é o Tecon Salvador, unidade da Wilson Sons, operadora integrada de logística portuária e marítima brasileira. O terminal foi o primeiro do Brasil a adquirir equipamentos elétricos (RTGs e portêineres), aumentando a capacidade de atendimento e a competitividade do Porto de Salvador, com foco em eficiência e nas melhores práticas de desenvolvimento sustentável. >

Para que o terminal de contêineres baiano esteja hoje entre as instalações mais competitivas da América do Sul, a Wilson Sons adotou, desde sempre, uma visão vanguardista, investindo continuamente no que há de mais avançado em tecnologia para a logística portuária, dentro e fora do Brasil, gerando confiabilidade e performance com total segurança das operações e das pessoas Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador.

Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador Crédito: Divulgação