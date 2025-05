INDÚSTRIA FORTE

Qualificação profissional: compromisso com desenvolvimento regional

Treinamentos técnicos e programas de capacitação fortalecem mão de obra e preparam trabalhadores para o mercado



Gabriela Araújo

Publicado em 24 de maio de 2025 às 06:01

A indústria baiana tem apostado cada vez mais no aperfeiçoamento dos trabalhadores. Crédito: Shutterstock

Em meio a um cenário econômico desafiador, a indústria baiana tem apostado cada vez mais na qualificação profissional como estratégia para aumentar a produtividade, reduzir gargalos e garantir competitividade no mercado. Nos últimos anos, empresas de diferentes segmentos têm investido pesado em programas de formação técnica, capacitação continuada e parcerias com instituições de ensino, impactando diretamente a empregabilidade e o desenvolvimento socioeconômico do estado. >

Exemplo disso são os investimentos feitos pela Unipar na formação e qualificação de profissionais, contribuindo para o desenvolvimento da mão de obra local e para a construção de uma cultura de excelência e segurança no ambiente industrial. Ao todo, já foram mais de 6 mil horas dedicadas a treinamentos técnicos, capacitações em segurança do trabalho e aperfeiçoamento profissional. >

A iniciativa tem como objetivo não apenas atender às demandas da operação, mas também preparar colaboradores e a comunidade para os desafios de um setor cada vez mais tecnológico e competitivo. >

Na mesma direção, o Projeto Portas Abertas, desenvolvido pelo Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, busca aproximar a comunidade do porto, recebendo estudantes de cursos técnicos e superiores de todo o Brasil. A iniciativa, que promove palestras e conteúdos alinhados aos projetos pedagógicos das instituições participantes, começou em 2017 e já recebeu mais de 850 estudantes de cerca de 30 instituições, dentro e fora do estado. >

O Projeto Portas Abertas, desenvolvido pelo Tecon Salvador, busca aproximar a comunidade do porto, recebendo estudantes de cursos técnicos e superiores de todo o Brasil Crédito: Divulgação

Durante o programa, alunos e professores participam de visitas técnicas e têm a oportunidade de conhecer o ambiente de um terminal portuário e entender de perto os processos operacionais do Tecon, que conecta a região Nordeste do Brasil aos Estados Unidos, Europa e Ásia. Além disso, os participantes desenvolvem trocas de conhecimento com profissionais de diversas áreas, como administração, logística, direito, engenharias e planejamento. >

Apoio ao setor

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Bahia, o estado conta, atualmente, com cerca de 23 mil empreendimentos industriais, dos quais aproximadamente 94% são micro e pequenas empresas. Esses negócios contribuem diretamente para a ocupação produtiva dos territórios, a valorização das vocações regionais e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. >

Ao Jornal CORREIO, Tércio Calmon, coordenador de Indústria do Sebrae-BA, destacou que as micro e pequenas indústrias da Bahia enfrentam um cenário desafiador, marcado por fatores estruturais, econômicos e de gestão. Entre os principais obstáculos, está a baixa qualificação da mão de obra. Nesse panorama, o Sebrae desempenha um papel fundamental no apoio ao fortalecimento das micro e pequenas indústrias baianas.>

A instituição tem promovido ações voltadas para o aumento da competitividade e da sustentabilidade desses empreendimentos, por meio de programas de capacitação, consultorias especializadas, apoio à inovação, estímulo à digitalização e conectividade dos negócios, além da realização de ações de mercado para que elas possam, de fato, fazer negócios e gerar mais resultados. O Sebrae também tem atuado na articulação com instituições financeiras para facilitar o acesso ao crédito Tércio Calmon, coordenador de Indústria do Sebrae-BA.

Tércio Calmon, coordenador de Indústria do Sebrae-BA Crédito: Divulgação