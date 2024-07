CASA ODARA

100 terreiros serão revitalizados em Salvador até o final de 2024

A expectativa é que todos os terreiros soteropolitanos sejam restaurados até o fim de 2028

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de julho de 2024 às 07:00

100 terreiros serão revitalizados até o final de 2024 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A requalificação do terreiro Ilê Axé Omindeuá, em Fazenda Grande IV é a primeira de 100 intervenções previstas nas casas de religiões de matriz africana até o final de 2024. As restaurações são parte do projeto-piloto do programa Casa Odara que, segundo a Prefeitura de Salvador, tem meta de alcançar todos terreiros da capital até 2028.

Ao todo 1.031 espaços estão cadastrados na Prefeitura. Estão previstos investimentos de R$ 30 mil nas restaurações dos imóveis. Os representantes de cada terreiro poderão indicar as intervenções mais urgentes, como reboco, pintura e substituição do telhado, com o projeto sendo acompanhado por engenheiros e assistentes sociais.

"O próximo passo é garantir a propriedade definitiva dos terrenos para que além da realização dos atos religiosos com mais conforto, os terreiros tenham a garantia de que ninguém vai tirar eles das suas propriedades", afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

De acordo com a secretária municipal de reparação Ivete Sacramento, o cadastramento dos terreiros começou em 2015. A expectativa é que o projeto Cada Odara seja ampliado e passe a contemplar todos os terreiros soteropolitanos até o final de 2028.

"Esse projeto não se atém apenas a reforma, mas também a integração do terreiro a outros serviços da prefeitura, como o turismo e a legitimação fundiária. É um despertar do poder público para as outras ações que precisam ser feitas naquela comunidade", disse.