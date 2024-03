EM SALVADOR

12ª edição do 'Passando o Rodo nas Praias' acontece neste sábado (16)

O projeto 'Passando o Rodo nas Praias' tem como objetivo conscientizar a população sobre as consequências que o lixo pode causar ao meio ambiente e, por isso, vai acontecer neste ano na praia de Stella Maris, em Salvador, no sábado (16), a partir das 8h.

O evento contará com exposições do Projeto Tamar, Instituto Mamíferos Aquáticos e do Instituto Baleia Jubarte. Durante toda a manhã de sábado, as pessoas vão poder realizar diversas atividades, como oficina de slime, artesanato com materiais reciclados, oficina de plantio para revitalização de área da restinga com mudas cedidas pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS).