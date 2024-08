CONSCIENTIZAÇÃO

13º edição da Hora do Mamaço reúne pais e mães em Salvador

Encontro estimula quebra de tabu sobre amamentar em público

Da Redação

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 18:24

Evento é realizado desde 2012 na capital baiana Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

A primeira edição da Hora do Mamaço, realizada em Salvador, em 2012, foi também a primera vez que Térsia Carvalho marcou presença no evento. Mas muita coisa mudou ao longo dos anos. Se antes ela participava apenas como incentivadora, neste domingo (4), Térsia foi uma das mães que amamentou o filho durante a ação, realizada no Salvador Shopping.

O encontro de mães promove amamentação coletiva e diálogos sobre o ato de amamentar em consonância a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM). O evento começou a ser realizado na capital baiana motivado por uma mãe que foi impedida de amamentar em público, em São Paulo.

"Participo do Mamaço desde a primeira edição. Antes, como incentivadora, rede de apoio e interessada no tema. Agora como mãe, que sente na pele a cultura do desmame e que resiste na amamentação acreditando ser este o melhor caminho para mim e meu filho", diz Térsia Carvalho, que é mãe do pequeno João Miguel, de 1 ano e 10 meses.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura às lactantes o direito de amamentar em todo e qualquer ambiente, público ou privado. Mesmo assim, não é incomum que mães se sintam constrangidas quando precisam amamentar os filhos fora de casa.



"O principal objetivo do Mamaço é chamar atenção da sociedade para promover o aleitamento materno, informar sobre os benefícios tanto para quem amamenta e é amamentado, mas também para a saúde de nossa sociedade", diz a a doula e assessora em amamentação Tarsila Leão, que organiza o evento.

Hora do Mamaaço é realizada há 13 anos em Salvador Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Neste ano, a edição da Hora do Mamaço reuniu cerca de 20 pessoas no Salvado Shopping, na tarde deste domingo (4). O evento contou ainda com a participação de atração musical para os bebês e crianças. O "mamaço" é realizado na parte central do estabelecimento, junto à escada principal.

“A Hora do Mamaço já faz parte do nosso calendário anual de eventos. É importante alertar a sociedade para o ato da amamentação, um laço de amor entre as crianças e suas mães. Além disso, as mães precisam ter a liberdade e a segurança para amamentar em qualquer espaço, afinal, faz parte da garantia de direitos. Essa ação mobiliza a atenção e os olhares para quebrar tabus”, acrescenta Suiane Medeiros, coordenadora de Marketing do Salvador Shopping.