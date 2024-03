AGROFORMOSA

2ª edição da feira agropecuária de Formosa do Rio Preto já tem 30% do espaço comercializado

Segunda edição do evento já tem parte do espaço comercializado para expositores e apresentará nova estrutura de 66 mil m²

Publicado em 20 de março de 2024 às 19:48

A segunda edição da Agroformosa, feira agropecuária de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, será realizada neste ano de 27 a 29 de junho Crédito: Divulgação

A segunda edição da Agroformosa, feira agropecuária de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, será realizada neste ano de 27 a 29 de junho. Neste ano, o tema do evento, que tem o objetivo de prospectar, melhorar e promover a atividade agropecuária de Formosa do Rio Preto, será “Solo fértil, agro forte”.

Na última semana, o produtor e presidente da Associação dos Criadores de Formosa do Rio Preto (Acrifor), Sabino Gomes Filho, destacou os preparativos e as novidades da segunda edição do evento, que já tem 30% do espaço comercializado para expositores. “Não paramos de receber novas marcas e empresas, que estão chegando de todo o Matopiba. Com certeza este ano teremos um evento grandioso”, afirma Sabino.

A Agroformosa aconteceu pela primeira vez no ano passado e marcou como uma iniciativa de sucesso. Quase cinquenta expositores e mais de 45 mil visitantes estiveram presentes no encontro, que contabilizou volume de negócios em torno de R$5 milhões.

Crescimento

Em dezembro de 2023, o evento de lançamento da feira apresentou as novidades e inovações da estrutura do evento, que passou a ocupar uma área total de 66 mil m² no Parque de Vaquejada de Formosa. Anteriormente, a feira acontecia em 32 mil m².

Ainda de acordo com a organização, os mais diversos segmentos ligados ou não ao agro, como insumos, máquinas agrícolas, irrigação, imobiliário, construção civil, energia solar, instituições financeiras e outros farão parte do evento.