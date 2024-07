SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

2ª Feira Social do Novo Mané Dendê realiza mais de 2 mil atendimentos em Salvador

Mais de 1 mil foram na área de saúde

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 13:50

2ª Feira Social do Novo Mané Dendê Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A 2ª Feira Social do Novo Mané Dendê, promovida pela Prefeitura de Salvador no último domingo (30) no bairro de Rio Sena, realizou mais de 2 mil atendimentos entre os mais diversos serviços oferecidos pelo município. Destes, mais de 1 mil foram na área de saúde, entre consultas com médicos especialistas, vacinação e exames de resultados rápidos como ultrassonografia e eletrocardiograma.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário, promoveu cerca de 500 consultas com clínicos gerais, pediatras, cardiologistas e otorrino; 120 ultrassonografias e 35 exames de eletrocardiograma. Também ocorreram orientações de planejamento familiar com entrega de preservativos, atualização das condicionalidades de saúde do Bolsa Família e atualização da carteira de vacinação. Na área de saúde bucal, foram realizadas 365 aplicações de flúor, orientação de escovação e entrega de kits odontológicos.

Uma das moradoras beneficiadas foi Nádia Fonseca dos Santos, de 45 anos, moradora do Alto da Terezinha. Ela contou que ficou sabendo da Feira Social e acabou avisando a três vizinhas, que também receberam atendimento. “Eu vim procurar um clínico, peguei todas as requisições e agora vou providenciar os exames. Eu já tinha tentado a consulta por outros meios, mas a gente sabe que quando tem esses mutirões de saúde é bem mais fácil para resolver as coisas. O atendimento foi muito rápido”, disse.

Também foram realizados 51 atendimentos relacionados à intermediação de mão de obra, através da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec); 241 da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre); e 324 da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).