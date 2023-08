20 localidades de Salvador continuam sem água após apagão

Pelo menos 20 localidades de Salvador continuam sem água nesta quarta-feira (16). Segundo a Embasa, abastecimento está em processo de retomada gradativa com 90% das áreas já recebendo água.



As localidades atingidas são: Aeroporto, Alphavile I, Alto do coqueirinho, Bairro da paz, Costa Verde, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Nova Brasília de Itapuã, Av. Orlando Gomes, Av. Paralela, Parque São Cristóvão, Patamares, Piatã, Placaford, Praia do Flamengo, São Cristóvão, Stella Maris, Trobogy (parte) e Vale dos Lagos (parte).