24 quilos de drogas são apreendidos em ônibus de turismo na Bahia

Entorpecentes eram transportados em viagem interestadual

Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:16

Apreensão de drogas na BR-116 Crédito: Divulgação

Cerca de 24 quilos de drogas foram apreendidos durante uma fiscalização realizada em um ônibus de turismo na BR-116, em Feira de Santana, nesta quarta-feira (4). As substâncias foram localizadas em uma bagagem de mão e em uma mala no compartimento de bagagens. O veículo saiu de São Paulo com destino a cidade de Araci, no nordeste da Bahia.

Mais de 22 quilos de substância análoga à maconha e 1,3 kg de substância análoga à cocaína foram encontrados embalados em pequenos invólucros plásticos e em formato de tablete.

O passageiro dono das malas onde as drogas estavam escondidas informou que reside em São Paulo, é natural de Araci e que estaria transportando a droga para o interior baiano, com retorno previsto à capital paulista.