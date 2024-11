POLÍCIA

39 suspeitos são presos em flagrante durante a Operação Força Total

Polícia Militar informou que retirou de circulação 16 armas em todo o estado

Uma das prisões foi a de um suspeito de tráfico que ocorreu no final da manhã dessa quarta, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Com ele, a polícia informou ter apreendido 28 pinos de cocaína, 14 pinos de crack e 55 porções de maconha. O material e o suspeito preso foram encaminhados para a 34ª Delegacia para o registro da ocorrência.