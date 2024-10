TECNOLOGIA

6ª Digital Week está com inscrições abertas; confira a programação e como participar

Evento é realizado pela PwC Brasil e vai debater a Inteligência Artificial na economia e no mercado de trabalho

A 6ª edição da Digital Week vai reunir especialistas para discutir o impacto da inteligência artificial (IA) em diferentes setores da economia, como o mercado de trabalho, a indústria farmacêutica e o setor financeiro. O evento é gratuito, será realizado entre os dias 21 a 25 de outubro, totalmente online e as inscrições já estão abertas. A iniciativa é da PwC Brasil.

A programação da Digital Week inclui palestras sobre o uso da IA para transformar o mercado, além de orientações sobre como utilizar essa tecnologia para prevenir e detectar fraudes e melhorar a tomada de decisões empresariais. Os organizadores informaram que os debates também trarão insights sobre o papel da IA na agricultura de precisão, na gestão de riscos no agronegócio e nas finanças.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do site do evento: https://www.pwc.com.br/pt/digital-week-2024.html.