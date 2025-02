TETO DESABOU

800 quilos de ouro e 30 mil azulejos: conheça a história da Igreja de São Francisco de Assis

Igreja é ícone da arte barroca e patrimônio histórico pelo Iphan

Larissa Almeida

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 05:30

Igreja de São Francisco Crédito: Divulgação

A Igreja de São Francisco de Assis, que faz parte do Complexo Franciscano do Pelourinho, foi palco de uma tragédia na última quarta-feira (5), quando o forro do teto central do espaço desabou e matou uma turista paulista. A jovem, que foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, estava passeando com amigos e visitava o templo que, com 800 quilos de ouro e cerca de 30 mil peças de azulejaria, é um dos cartões postais de Salvador e símbolo da riqueza arquitetônica da cidade. >

O espaço sagrado também é tombado como Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo. Isso, no entanto, não impediu que o local enfrentasse danos estruturais e ficasse sem reformas há mais de uma década, o que culminou no acidente da última quarta-feira. >

Originalmente, o templo católico foi erguido sob influência arquitetônica e artística que é atribuída por Augusto Telles ao frei Jerônimo da Graça. O historiador Rafael Dantas destaca que a construção se tornou uma referência da arte e arquitetura barroca do século 18. >

“É, sem dúvida nenhuma, uma das igrejas mais importantes de todo o Brasil e de todos os lugares que tiveram colonização portuguesa e a influência da arquitetura ibérica, além da influência barroca aqui nas Américas. É um templo que foi construído ao longo dos anos de 1700 e, em cada momento do século 18, passou por alguma intervenção”, enfatiza o historiador. >

Ele aponta que alguns dos principais atrativos da igreja são as madeiras em cedro, cuidadosamente esculpidas, traçadas e encaixadas. “Elas formaram um dos mais belos tetos e forros da Bahia. Ali, temos pinturas com passagens bíblicas da vida de Nossa Senhora, entre outros elementos de maior e notável beleza. Muitos desses espaços e desses pedaços de madeira são folheados a ouro. É o mais requintado trabalho de marceneiros e artistas da Bahia”, frisa. >

Para construir o teto da igreja, era necessário trazer tintas minerais da Europa. As madeiras, contudo, eram locais e acabaram demandando o trabalho de marceneiros, carpinteiros e artistas religiosos, além de ferreiros e especialistas em construção civil. Segundo Dantas, não informação do valor movimentado durante o erguimento da edificação, mas a suspeita é de que o projeto tenha movimentado riquezas exorbitantes. >

O forro do teto que desabou tinha painéis pintados que retratavam cenas da vida de São Francisco e alegorias cristãs. No claustro do convento, havia uma coleção de azulejos portugueses do século 18, com painéis que narram passagens bíblicas e textos filosóficos. >

Apesar da riqueza arquitetônica, a Ordem Franciscana sempre pregou a humildade e a simplicidade, seguindo os ensinamentos de São Francisco de Assis. Isso gerou debates ao longo dos séculos. No século 18, frades capuchinhos italianos criticaram a ostentação da igreja, e, no século XIX, missionários franciscanos alemães tentaram eliminar parte do douramento das talhas, mas não obtiveram sucesso. >