CHUVAS

9 casas são interditadas em Candeias após deslizamento de terra

Defesa Civil do município trabalha na remoção da terra e de materiais

Ninguém ficou ferido. De acordo com a prefeitura, as famílias afetadas serão inseridas no aluguel social. Por enquanto, foram para casa de parentes e amigos. Após o deslizamento, uma das vias que dá acesso à rua San Martins, no bairro do Santo Antônio e Urbis 2, ficará interditada até a conclusão do serviço.>