9 hotéis de luxo e boutique para se hospedar na Bahia; veja lista

Reconhecendo Salvador como um dos principais destinos do turismo de luxo e experiências no Brasil, a coluna Viagem & Gastronomia, da CNN Brasil, elegeu 9 hotéis de luxo e boutique para quem vem a Salvador e destinos próximos, como Praia do Forte e o Morro de São Paulo.



Enquanto a capital baiana vê seu Centro Histórico cada vez mais valorizado, com a abertura e reabertura recente de grandes redes da hotelaria nacional e internacional, os destinos de praia não ficam pra trás, oferecendo experiências únicas e relaxantes.

Um dos mais emblemáticos e exclusivos da Bahia, o Fasano Salvador foi inaugurado em 2018, no imóvel art déco tombado como patrimônio histórico e que foi a primeira sede do jornal A Tarde. Os 70 quartos são quase todos virados para a Praça Castro Alves, com a bela vista para a Baía de Todos os Santos. No Verão, o privilegiado rooftop é aberto ao público em algumas ocasiões, como nos happy hours de quinta a sábado, das 19h às 23h. O prestigiado restaurante do hotel também pode ser visitado por passantes, inclusive no café da manhã e uma vez por mês, em um sábado, quando oferece um super buffet de feijoada.

A duas ruas de distância, outro destaque atual da hotelaria baiana é o Fera Palace, clássico remodelado e reaberto em 2017, no mesmo prédio onde funcionou entre 1930 e 1940 o Palace Hotel, o primeiro de luxo de Salvador. Os 81 quartos são elegantemente e diferentemente decorados, promovendo experiências únicas a cada hospedagem. A vista do rooftop, onde estão a piscina de borda infinita para a Baía de Todos os Santos e um novo restaurante assinado pela premiada dupla de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, é de tirar o fôlego. No lobby, hóspedes e passantes também podem degustar delícias do casal no Restaurante Omí e no Lobby Bar.

Outro clássico é o Wish Hotel da Bahia, o antigo Hotel da Bahia, reaberto em 2013 e atualmente operando sob a bandeira da Wish Hotels. Tombado como Bem Cultural do Estado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), tem acervo avaliado em mais de R$ 20 milhões, com trabalhos de nomes que vão de Carybé a Genaro de Carvalho. Entre as acomodações, destaca-se a Suíte Presidencial, que já recebeu grandes personalidades mundiais e é repleta de obras de arte tombadas em um espaço de 300 m², com direito a piscina exclusiva.

No Centro Histórico, a CNN cita como excelentes opções o Hotel Villa Bahia, bem no Largo do Cruzeiro de São Francisco e ao lado da Igreja de São Francisco. Bem exclusivo, o imóvel abriga menos de 20 quartos, finamente decorados com mobiliário rústico e tem uma das piscinas mais bonitas do mundo. Já no Santo Antônio Além do Carmo, ali pertinho, destaca-se o Aram Yamí Hotel (foto acima), igualmente exclusivo, com menos de 10 suítes em uma construção colonial restaurada do século 19.

Um pouco mais afastado do Centro Histórico da cidade, mas não menos cheio de história, fica o Casa Di Vina Hotel, em imóvel e construção agregada à casa onde Vinícius de Moraes morou, em Itapuã, junto a Gessy Gesse, nos anos 1970. Além de hotel boutique, com cerca de 76 quartos de diferentes categorias, o jardim da propriedade abraça um restaurante, um memorial e o Bar do Pique, recentemente resgatado.

Já no Litoral Norte, chegando em Praia do Forte, a CNN aponta o Tivoli Ecoresort como uma das melhores opções. O resort luxuoso está em um terreno de 300 mil m², com grande parte da vegetação preservada, com estrutura de praia, com coqueiral, quadras esportivas; complexo para crianças com brinquedos e atividades infantis, Spa e restaurantes e bares.

Recentemente reaberto após retrofit, o Refúgio da Vila Boutique Hotel & Spa faz parte do selo Roteiros de Charme e em clima de real refúgio tem a maioria das suítes com vista para os jardins e para a piscina, tido como o "coração da pousada", tornando imperceptível os agitos da vila de Praia do Forte nos dias quentes de Verão. Como parte do seu reposicionamento, o seu restaurante ganhou menu especial do chef Fabrício Lemos, que prestou consultoria exclusiva ao empreendimento.