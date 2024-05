POLÍTICA

A ausência de Lula mostra que o PT não está envolvido na campanha de Geraldo Jr., diz deputado do PSDB

O presidente Lula indicou, em entrevista em janeiro deste ano, que não pretende entrar de cabeça na eleição de Salvador

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 15:17

Deputado estadual Tiago Correia Crédito: Divulgação

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) disse, nesta segunda-feira (27), que a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento da pré-candidatura de Geraldo Júnior (MDB) a prefeito de Salvador é a demonstração que o Partido dos Trabalhadores não está envolvido com a campanha do emedebista.

“Esse distanciamento de Lula e do PT da campanha em Salvador foi explicitado quando eles fizeram o documento e não homologaram o apoio a Geraldo Júnior. Só depois que alguém reclamou que fizeram isso (o PT homologou apoio a Geraldo Júnior). Mas essa ausência de Lula só ratifica que não há envolvimento do Partido dos Trabalhadores na campanha de Salvador”, declarou Tiago Correia, que integra a bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Em Teixeira de Freitas, onde esteve recentemente, Lula citou todo mundo, mas não mencionou Geraldo Júnior. Acho que está claro para todo mundo esse não envolvimento”, acrescentou o tucano.

O ato de lançamento da pré-candidatura do emedebista vai acontecer no dia 6 de junho. Segundo informou o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, Lula não estará no evento porque está “trabalhando para reconstruir nosso país”.

“O presidente Lula não está participando de nenhum evento pré-eleitoral. Lula está trabalhando para reconstruir nosso país, reunificar a nação, com especial dedicação ao RS (Rio Grande do Sul) e a tragédia que o negacionismo ambiental provocou naquele estado. Seu foco está no trabalho enquanto presidente e não nas eleições. No tempo adequado, Lula virá fazer a campanha do seu candidato Geraldo Júnior”, justificou Éden.