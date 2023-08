'A cena foi horrível', diz moradora sobre acidente que matou pedestre em São Caetano

Acidente deixou uma pessoa morta e interditou trânsito em São Caetano. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Primeiro, o barulho assustou os moradores na Ladeira do Bambuí, em São Caetano. Depois, ao saírem de casa para ver o que tinha acontecido, se assustaram ao ver que um caminhão tinha atingido e matado Anderson Conceição dos Santos, 32 anos, por volta das 5h30 desta sexta-feira (25).

O caminhão, carregado de café, desceu a ladeira de ré, sem controle. Moradores acreditam que Anderson, que tinha o hábito de passar pelo local para comprar pão por volta das 5h30, tenha usado o poste para tentar se proteger do acidente. Mas ele acabou sendo esmagado pelo equipamento, com o impacto da batida.

"Eu não vi na hora, mas o povo já passou o vídeo aqui e a gente entendeu. Ele viu o caminhão descer e tentou se proteger atrás do poste. Só que o poste não aguentou o impacto do caminhão e apertou ele todo", disse Anderson Santos, 38, morador da região.

A cena trágica chocou. "Foi um barulho enorme na hora, a gente deu um pulo aqui. Quando saí, a cena foi horrível. O rapaz ficou apertado entre o poste e a parede. Não aguentei ficar nem olhando", contou uma moradora que fala sem se identificar.

Acidente em São Caetano

Anderson era sempre o primeiro cliente da padaria. "Ele sempre estava aqui na porta da padaria às 5h20, que é o horário mais ou menos que abre aqui. Era o primeiro cliente mesmo. A padaria é até movimentada, mas nesse horário só ficava ele", disse o morador Anderson Santos, 38.

O motorista do caminhão, que ficou tombado na via, fugiu após o acidente. "Na hora que o motorista saiu e viu que o rapaz estava morto, ele fugiu. Ficou com medo da população pegar ele e acabar linchado. Ele não teve culpa, mas sabe que o povo na hora da agonia não pensa nisso", relatou Maria Silva, 26, moradora da Ladeira do Bambuí.

O compartimento de cargas se abriu com o impacto do acidente e algumas pessoas tentaram furtar a mercadoria. "O caminhão só está cheio de carga aí por conta da polícia que chegou atirando na hora que o povo tentou saquear. Tem café e outras coisas de alimento. Eles iam saquear tudo, mas os policiais não deixaram", contou uma moradora que não quis se identificar.

O caminhão que causou o acidente ainda não foi retirado do local. Com a batida, o combustível do veículo desceu pela pista, o que dificulta o trabalho de retirada. No momento, agentes da Limpurb lavam a Ladeira do Bambuí para retirar o combustível, mas ainda não há estimativa de quando a via vai ser liberada. Segundo a Transalvador, a opção de tráfego é seguir pela BR-324. Por causa da interdição, o trânsito está interditado na região.