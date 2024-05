'A economia sozinha não vai decidir a eleição de 2026', avalia ACM Neto

“O presidente Lula é candidato à reeleição. Não há hipótese de não ser. Até porque todos nós torcemos que ele tenha saúde, e com mínimo de saúde, ele será candidato, na minha opinião. Não existe nenhum jogo ali sendo jogado para passar o bastão, para criar uma sucessão no campo do PT e das esquerdas. Do outro lado, é a grande incógnita. Confesso que não vejo muito espaço para terceira via. Terá que haver um movimento de um candidato - estou falando como hipótese de um jogo que pode se tornar - que saia do centro e venha para a direita. Que fure a bolha, que não fique refém do radicalismo", analisou.