POLÍTICA

'A partir de quarta-feira, pode ser votada qualquer hora', diz Adolfo Menezes sobre PEC da Reeleição

A PEC da Reeleição, se for aprovada, abrirá caminho para um terceiro mandato de Adolfo Menezes como presidente da Alba

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), disse, nesta segunda-feira (11), que, a partir de quarta-feira (13), a PEC da Reeleição pode ser colocada em pauta para apreciação no plenário. Ele acredita, entretanto, que a proposta não será votada nesta semana.

A PEC da Reeleição, se for aprovada, abrirá caminho para um terceiro mandato de Adolfo Menezes como presidente da Alba. Hoje, ele está proibido de concorrer à reeleição porque a Constituição estadual veta a recondução na mesma legislatura - período de quatro anos, cuja duração coincide com a dos mandatos dos deputados.

Sobre o novo pedido de empréstimo feito pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), Adolfo Menezes disse que não há prazo para ser votado. Ele ressaltou que a oposição na Alba tem dito que não votará nenhuma medida até que o governador pague as emendas impositivas da bancada.

“Aí (a votação) depende de Rosemberg (Pinto, do PT, líder do governo na Alba). Mas a oposição tem dito que independente do projeto não vai votar nada”, contou o presidente da Assembleia.