Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto enviado à Assembleia propõe descontos e até perdão para devedores de IPVA

Refis do IPVA inclui desconto de 95% em multas e acréscimos, e perdão de débitos abaixo de R$ 460

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:50

Cerca de 500 mil proprietários de veículos em débito com o IPVA na Bahia, dos quais 289 mil são motociclistas
Cerca de 500 mil proprietários de veículos estão em débito com o IPVA na Bahia, sendo 289 mil motociclistas Crédito: Antonio Queirós/ GOVBA

Um projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia propondo o Refis especial que permitirá regularizar a situação de quem está devendo IPVA. Entre os benefícios previstos estão o desconto de 95% em multas e acréscimos moratórios, com possibilidade de parcelamento em três vezes, e o perdão dos débitos tributários do imposto com valor abaixo de R$ 460. Poderá haver também o perdão ou remissão parcial de 50% dos débitos tributários relativos à Taxa de Licenciamento Anual de veículos.

A aprovação do texto pode beneficiar 500 mil proprietários de veículos em débito com o IPVA na Bahia, sendo 289 mil motociclistas.

Em todos os casos, quem quiser aproveitar os benefícios deve fazer o pagamento até 28 de novembro. Ainda de acordo com as regras do programa, as vantagens oferecidas valem para todos os débitos com o IPVA, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2024. Em caso de parcelamento, a prestação mínima a ser paga não pode ser inferior a R$ 200.

No caso das motos, o novo pacote dá sequência aos benefícios do Projeto Condução Decente, lançado em abril pelo governo estadual, que incluiu linha de crédito voltada para a aquisição de motos e capacitação de mototaxistas e motofretistas, com entrega de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Estas medidas vão trazer alívio financeiro para milhares de baianos, que poderão ficar regulares e aproveitar os benefícios desta condição”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, lembrando que serão beneficiados também aqueles que utilizam os veículos como ferramenta de trabalho, como mototaxistas e motofretistas.

Leia mais

Imagem - Nova subestação vai beneficiar mais de 400 mil pessoas

Nova subestação vai beneficiar mais de 400 mil pessoas

Imagem - Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

Imagem - Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

Mais recentes

Imagem - Ato com líderes religiosos, estudantes e muita música celebra Mãe Stella de Oxóssi

Ato com líderes religiosos, estudantes e muita música celebra Mãe Stella de Oxóssi
Imagem - Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será
Imagem - Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

MAIS LIDAS

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
01

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
02

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
04

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula