MELIPONÁRIO MUNICIPAL

‘A Trilha das Abelhas’ é adicionada nos roteiros do Jardim Botânico

O espaço abriga dez caixas de abelhas de cinco espécies nativas da Mata Atlântica, todas sem ferrão

Publicado em 13 de junho de 2024 às 17:17

O meliponário pode ser visitado durante o horário de funcionamento do parque, das 8h às 17h

Novo roteiro de visitação é adicionado no Jardim Botânico, em Salvador. Intitulado “A Trilha das Abelhas’, o Meliponário Municipal foi instalado pela Prefeitura e o espaço abriga dez caixas de abelhas de cinco espécies nativas da Mata Atlântica, todas sem ferrão.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), o meliponário é um espaço dedicado à criação e manejo dessas abelhas com objetivos econômicos, além de promover a educação ambiental, sensibilizando a população sobre a importância das abelhas, as ameaças que enfrentam e incentivando a criação de políticas públicas para a sua conservação.

Segundo o secretário Ivan Euler a maioria das abelhas do Brasil não possui ferrão, enquanto as com ferrão geralmente são de origem estrangeira. “Os visitantes podem comparecer sem preocupações ou preconceitos, pois as abelhas não representam nenhum perigo para nós, a população. Este é um espaço destinado a educar o público sobre a espécie e sobre a conscientização ambiental”, relata.

O local estará aberto para visitação pública durante o horário de funcionamento do parque, das 8h às 17h.

“As crianças terão a oportunidade de aprender desde cedo sobre a importância das abelhas. Teremos um agendamento especial para escolas, com o acompanhamento de um técnico que guiará os visitantes, demonstrando e explicando todos os detalhes”, conta o diretor João Resch do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam), do qual o Jardim Botânico faz parte.

Para o nutricionista e apicultor Daniel Cady, a interação com as abelhas é algo terapêutico e promove alfabetização ecológica afim de se conectar com a natureza.