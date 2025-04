SEM DÍVIDAS

À vista: 50% dos baianos vão usar dinheiro ou pix para as compras da Páscoa em 2025

Formas de pagamento superaram os cartões de crédito neste ano

Yan Inácio

Publicado em 11 de abril de 2025 às 06:00

Preferência pode ser explicada pela fuga das parcelas Crédito: Marina Silva/CORREIO

Pix, dinheiro ou cartão? Para a Páscoa deste ano, a preferência dos baianos é pelos pagamentos à vista. Uma pesquisa apontou que 50% daqueles que residem na Bahia planejam pagar na hora os ovos de páscoa, caixas de chocolate e lembrancinhas pascoais em 2025. >

Empatadas, as estatísticas do levantamento da TIM apontam que 25% dos consumidores querem pagar em pix ou dinheiro. O estudo recebeu mais de 3 mil respostas de clientes de todo o estado entre os dias 10 e 16 de março. A tendência pode ser explicada pela vontade de escapar das dívidas que o uso do cartão de crédito pode gerar.>

Para o consultor financeiro Raphael Carneiro, além da praticidade, essas formas de pagar são mais populares porque encerram a compra ali mesmo, sem despesas posteriores, como acontece com as compras no crédito. “Você não gasta o que você não tem, como é no caso do cartão. Então ele é muito importante porque ele permite que as pessoas tenham um limite também no gasto”, explica.>

“Eu pago sempre no débito. E aí já não tem dívida depois, já acaba ali e eu fico livre, não preciso esperar chegar a fatura depois”, revela o segurança João Faustino, concordando com a afirmação do consultor. Neste ano, para presentear filho, amigos e namorada, ele não quer comprometer o orçamento. “A gente pensa em não gastar tanto, mas quando chega na hora sempre gasta mais. Planejei assim de R$ 200, R$ 250 por aí”.>

Apesar de se mostrarem verdadeiros vilões no mês seguinte às compras, os cartões de crédito também podem ser utilizados para conseguir descontos. “Às vezes você consegue ter algum programa de pontos, prêmios ou trocas”, diz Raphael.>

No entanto, é preciso ficar de olho aberto, porque mesmo assim o gasto é facilitado, pois “quase se gasta muito mais por usar o crédito, já que não é um dinheiro que damos conta, como no caso o Pix, por exemplo. E aí vem a dor de cabeça no mês seguinte”, complementa.>

A educadora Carmen Amorim costuma comprar das três maneiras, mas ultimamente tem usado mais o cartão, sempre de uma forma estratégica. “Tem a ver com o período, a época que você está comprando. Se for uma coisa de pouco valor, eu vou pagar no Pix, se for uma coisa mais cara, aí já vai para o cartão”, detalha.>

Como economizar na Páscoa?

Neste ano, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril. De acordo com o consultor, a tendência é que os preços aumentem na semana anterior à data festiva, por isso, quem deseja economizar na compra de chocolates pode se atentar a algumas estratégias básicas, como pesquisar e comparar preços entre as lojas online físicas, buscar programas de pontos para comprar gastando menos e quem sabe até esperar o fim da época pascoal.>