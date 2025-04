LEMBRANCINHA

Ovos, caixas de bombom e lembrancinhas: 80% dos baianos vão comprar presentes na Páscoa

Pesquisa também aponta que os ovos de Páscoa seguem líderes de venda

Seja presenteando com ovos de chocolate vistosos , caixas de bombons de sabores diversos ou lembrancinhas feitas artesanalmente, o mote dos baianos é não deixar a Páscoa passar em branco. Religiosos ou não, estima-se que 80% dos consumidores da Bahia vão comprar presentes para celebrar a data mais importante do calendário cristão. >

Apesar dos preços mais elevados, o levantamento também aponta que os ovos de chocolate representam 32% das intenções de compra em comparação com outros tipos de chocolate em geral. “A preferência pelo ovo de Páscoa é muito mais pela tradição, pelas campanhas de marketing que o tornaram um símbolo para esse momento”, explica o consultor financeiro Raphael Carneiro.>

Para se adequar à opção pelo principal presente pascoal, a educadora Carmen Amorim tem adotado uma estratégia que ela chama de “simbologia do chocolate”. Se antes houve um período em que ela comprava chocolates para todo mundo, hoje em dia, com valores mais altos, ela prefere escolher bem que tipo de lembrança dar a depender de quem vai receber. >

“A gente sabe que essa economia impactou muito na questão dos preços. E por isso eu mudei um pouco. As crianças ganham chocolate sim, um ovinho de chocolate. Agora, em relação aos adultos, eu já estou apelando para uma lembrança que tenha a ver com a Páscoa, então eu monto um kitzinho ou um mimo”, detalha.>

Como economizar na Páscoa?

Neste ano, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril. De acordo com Raphael Carneiro, a tendência é que os preços aumentem na semana anterior à data festiva, por isso, quem deseja economizar na compra de chocolates pode se atentar a algumas estratégias básicas, como pesquisar e comparar preços entre as lojas online físicas, buscar programas de pontos para comprar gastando menos e quem sabe até esperar o fim da época pascoal.>