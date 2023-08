Abastecimento de água deve ser normalizado em alguns pontos de Salvador ainda nesta quinta (17)

Algumas regiões dos bairros afetados pela falta d’água devem ter o abastecimento normalizado ainda nesta quinta-feira (17). Algumas ruas de Itapuã, Mussurunga, Alto do Coqueirinho, parte de São Cristóvão e Colina B em Patamares ainda estão com baixa pressão no fornecimento. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o serviço está previsto para ser normalizado nas ruas situadas nas áreas altas dos bairros.