Cinco localidades em Salvador ainda não estão com o abastecimento de água regularizado

O abastecimento de água ainda não foi totalmente regularizado em cinco localidades de Salvador, na manhã desta quinta (17), de acordo com informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Algumas ruas de Itapuã, Mussurunga, Alto do Coqueirinho, parte de São Cristóvão e Colina B em Patamares ainda estão com baixa pressão no fornecimento.



Ainda segundo o órgão, as outras regiões da cidade já estão com o abastacimento regularizado. Caso moradores identifiquem irregularidades, devem entrar em contato com os canais de atendimento da empresa para verificação pontual: teleatendimento 0800 0555 195, Agência Virtual (http://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br), WhatsApp 71 99717-0999 ou aplicativo Embasa para celular.