Abin entrega relatório sobre crime organizado na Bahia para SSP

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entregou o relatório “Cartografias do Crime: Salvador” à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) no dia 23 de novembro. O mapeamento foi produzido conjuntamente pela ABIN e SSP-BA, contando ainda com contribuições de outros parceiros locais do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin). O relatório traz mapas de alta resolução da cidade, mostrando a ocupação de territórios pelas organizações criminosas e textos sobre o contexto do crime em cada área.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, a Bahia aparece no topo do ranking nacional da violência. Com um total de 6.659 mortes intencionais em 2022, o estado é o segundo no ranking do mais violento do país, atrás apenas do Amapá.