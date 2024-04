OPERAÇÃO CHUVA

Abrigos dão assistência emergencial a moradores de áreas de risco de Salvador; confira locais

Dentro da Operação Chuva, a prefeitura de Salvador montou uma força-tarefa para apoio às famílias desalojadas ou desabrigadas em casos de emergência. No início deste mês de abril foram disponibilizadas 13 escolas para abrigamento nos bairros de Calabetão, São Caetano, Capelinha, Liberdade, Lobato, Cajazeiras VII, Cajazeiras VIII, Sete de Abril, Pau da Lima, Alto da Terezinha e Castelo Branco, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Nas unidades de ensino, mobilizadas pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), moradores que precisaram deixar suas casas por conta do risco de desabamento encontraram alojamento para repouso e restabelecimento pessoal. No ato do acolhimento é disponibilizada a alimentação, kit de limpeza, kit de higiene pessoal e kit dormitório.

“Já fazemos o encaminhamento psicossocial com toda a oferta de benefícios, seja o aluguel social, seja o auxílio emergencial. A nossa orientação é que as pessoas saiam da situação de risco, porque a vida não tem preço”, enfatiza o titular da Sempre, Júnior Magalhães.

“As pessoas que vão para os abrigos passam pela avaliação da Codesal para que sejam encaminhadas e possam receber benefícios. A gente sabe que em 2015 e também alguns anos anteriores foram muito difíceis para as localidades de risco, mas agora Salvador está com outra estrutura, outra envergadura, dando acolhimento e acompanhamento à população. Muitas obras de contenção e prevenção foram realizadas e, nesse momento, o nosso principal objetivo é a preservação da vida”, afirma Bastos.

Prevenção

O órgão ainda desenvolve ações nas comunidades, visando informar, conscientizar e mobilizar a população da cidade em geral, mas especialmente aquela residente nas áreas de risco. A orientação é que os moradores deixem as suas residências quando houver acionamento da sirene, nos bairros que contam com Sistema de Alerta e Alarme.

As solicitações podem ser feitas gratuitamente à Codesal por meio do telefone 199. A população também pode receber alertas por meio do celular. Para isso, é necessário enviar um SMS para o número 40199 e informar o número do CEP. Após esse procedimento, o cidadão passa a receber os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.