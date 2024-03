CENTENÁRIO

Academia de Medicina da Bahia presta homenagem a Zezito Magalhães

Médico foi um dos principais obstetras do estado

Publicado em 19 de março de 2024 às 18:31

Homenagem aconteceu na Faculdade de Medicina da Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

José Maria de Magalhães Netto, o dr. Zezito Magalhães, foi homenageado pela Academia de Medicina da Bahia na noite da última segunda-feira (19), no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. Irmão mais velho do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, Zezito foi um dos principais obstetras do estado e, se estivesse vivo, teria completado 100 anos no último sábado (16).

A homenagem contou com as saudações feitas pelos acadêmicos Antônio Carlos Vieira Lopes, Maria Luísa Carvalho Soliani e Antônio Alberto da Silva Lopes e a participação de confrades e confreiras da Academia e familiares de Zezito, incluindo a viúva Zildete Magalhães, as filhas Helena e Heloísa Magalhães e os sobrinhos Antônio Carlos Magalhães Júnior e Antônio Carlos Magalhães Neto.

Durante o evento, o quadro com a imagem de Zezito Magalhães, que ocupa a 10ª cadeira da Academia, foi introduzido ao salão com aplausos dos presentes. Durante a saudação, o acadêmico Antônio Carlos Vieira Lopes fez questão de relembrar que o obstetra era um defensor do parto natural. Foram mais de 50 anos dedicados à Obstetrícia na Bahia e à defesa do parto natural e da amamentação.

Emocionada, a filha mais velha, Helena Magalhães, conta que a memória do pai é preservada mesmo após mais de 20 anos da morte de Zezito. “Ele está sempre na memória, a vida inteira. Não tem nenhum dia que eu não tenha lembrado dele, conversado com ele. S eu tiver algum problema, alguma angústia, eu sei o que ele faria”, diz.