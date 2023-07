Academia é flagrada furtando energia em Vilas do Atlântico

Após remover uma irregularidade em Stella Maris na última quarta-feira (5), equipes da Coelba identificaram, na manhã desta sexta-feira (7), que uma academia de alto padrão localizada em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, estava furtando energia. A companhia estima que 50 mil quilowatts/hora serão recuperados na operação, energia suficiente para abastecer cerca de mil residências durante 15 dias. O proprietário da academia não estava no local no momento da ação, mas irá pagar a multa pela fraude e poderá responder a processo criminal.

Após análise nos sistemas de inteligência da distribuidora, as equipes foram direcionadas ao local e verificaram que existia um desvio direto da rede, que estava embutido dentro da parede. Os profissionais realizaram as ações necessárias para remover a ligação e regularizar o cliente.

Na última quarta-feira (5), a Neoenergia Coelba e a Polícia Civil realizaram uma operação de combate ao furto de energia em uma academia localizada em Stella Maris . No local, os profissionais verificaram que a unidade estava ligada diretamente na rede da distribuidora. No total, a energia recuperada foi de 70 mil quilowatts/horas, que seria suficiente para abastecer 1.200 residências durante 15 dias.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.