GUERRA DO TRÁFICO

Ação da PM em área do BDM termina com três mortos em Pau da Lima

Os disparos ocorreram na Rua São Domingos

Três homens foram mortos pela Polícia Militar no bairro de Pau da Lima, na noite deste sábado (05). A ação aconteceu na Rua São Domingos, região controlada pela maior organização criminosa da Bahia, o Bonde do Maluco (BDM). >

As mortes teriam ocorrido durante um confronto com policiais da Rondesp Central e outras unidades. Os baleados chegaram a ser levados para o Hospital Roberto Santos, no Cabula. Até o momento, eles não foram identificados. >