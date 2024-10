SALVADOR

Ação da polícia desarticula desmanche de carros em Valéria

Mais de 13 mil carros forma roubados ou furtados na Bahia neste ano

Da Redação

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 16:20

Desmanche de carros acontecia em Valéria Crédito: Divulgação/PM-BA

Uma ação da Polícia Militar, na tarde de sábado (19), resultou na desarticulação de um desmanche de carros na Via de Bronze, no bairro de Valéria, em Salvador. A ação contou com a recuperação de um veículo roubado.

Segundo informações da polícia, guarnições do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) receberam informações, durante um patrulhamento, de que um desmanche de carros roubados funcionava na região.

No decorrer das diligências, uma edificação abandonada foi descoberta com um carro modelo Ônix em processo de desmontagem, além de diversas peças de um veículo modelo Versa. Após as buscas nos sistemas e análise dos sinais de identificação veicular, constatou-se que havia sinais de adulteração, estando o carro original com restrição de roubo.

O veículo e as peças recuperadas foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

Roubo e furto

Entre janeiro e setembro deste ano, 13.172 veículos foram roubados ou furtados na Bahia. O número é menor que o registrado no ano passado, mas ainda preocupa os baianos. A polícia informou que atua em duas frentes para coibir esse tipo de crime: prendendo os criminosos e desmontando os locais de receptação.

No total, foram roubados 8.325 veículos no estado. São 1.452 casos a menos que os 9.777 registrados no ano passado, o que corresponde a uma redução de 15%. Outros 4.847 veículos foram furtados na Bahia, 3,6% a menos que os 5.027 registrados em 2023.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, listou ações que a polícia tem adotado para coibir o crime, como a criação do Batalhão de Repressão a Furtos e Roubos e Veículos e Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) criado na reestrutura da instituição.