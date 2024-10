SEGURANÇA

Bahia teve 13 mil carros roubados ou furtados em sete meses

No total, foram roubados 8.325 veículos no estado. São 1.452 casos a menos que os 9.777 registrados no ano passado, o que corresponde a uma redução de 15%. Outros 4.847 veículos foram furtados na Bahia, 3,6% a menos que os 5.027 registrados em 2023. O secretário da SSP, Marcelo Werner, listou ações que a polícia tem adotado para coibir o crime, como a criação do Batalhão de Repressão a Furtos e Roubos e Veículos e Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) criado na reestrutura da instituição.

"A partir dessa confluência de informações, das análises locais e da identificação de quadrilhas especializadas a gente vem trabalhando. Além disso, estamos atuando em locais de receptação, nos destinatários finais desses veículos roubados e furtados, e estamos com plano de trabalho robusto para continuar com a diminuição desses crimes", explicou o secretário.

"Tivemos diminuição tanto de roubo, como de furto de veículos. Essa é uma questão continua porque o número de veículos em circulação continua crescendo, então, por mais que a gente diminua a questão dos furtos e roubos a gente sabe que tem sempre novos veículos entrando no mercado, mas a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos tem feito um trabalho efetivo e com diversas prisões", disse.

A delegada frisou que por vezes o mandante do crime não está sequer no estado. "Hoje, nossa preocupação e prender quem está fazendo esse frutos e roubo, mas principalmente quem está recebendo e quem está determinando para que esse crima aconteça. Nós sabemos que muitos veículos roubados na capital são levados para outros estados, quando não para outros países", disse.

O balanço apresentado pela SSP apontou também redução das mortes violentas em Salvador (15%), na Região Metropolitana (21%) e no interior do estado (10,5%), entre os meses de janeiro e setembro de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram 3.219 pessoas assassinadas, este ano, 12,7% a menos que as 3.689 registradas em 2023.