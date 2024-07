SALVADOR

Ação do Ceparh discute planejamento familiar e métodos contraceptivos em Tancredo Neves

Com o objetivo de prestar assistência às comunidades soteropolitanas, o Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (Ceparh) realiza, neste sábado (27), das 8h às 12h, uma palestra sobre planejamento familiar e triagem sobre métodos contraceptivos para os moradores do bairro Tancredo Neves.

Destinada ao público em geral, a palestra acontece na rua Piauí de forma gratuita. No local, uma equipe multidisciplinar composta por uma assistente social, enfermeiro e técnico de enfermagem, fornecerá orientações sobre métodos contraceptivos, saúde reprodutiva e planejamento familiar.

“Os atendimentos serão realizados a partir de uma triagem inicial e, na sequência, orientação sobre os métodos contraceptivos mais indicados para cada paciente”, explica Flávia Brito, gerente de filantropia do Ceparh.

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A ação é destinada aos moradores do bairro. A estimativa é de atender cerca de 40 pessoas no local.