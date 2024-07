REGIÃO METROPOLITANA

Ação do MP pede reparação de desmatamento ilegal de vegetação em fazenda de Camaçari

O Ministério Público estadual da Bahia abriu uma ação, nesta terça-feira (23),solicitando que a Justiça determine a reparação dos danos ambientais ocorridos na Fazenda Malícia II, localizada no distrito de Abrantes, do município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A ação foi aberta contra o município de Camaçari e a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social da Fazenda Malícia, responsável pelo empreendimento, que, segundo o promotor, não respeitaram as normas ambientais e urbanísticas. Dentre as irregularidades no empreendimento constam parcelamento clandestino do solo e supressão ilegal de vegetação.