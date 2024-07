SAÚDE

Ação sobre planejamento familiar será realizada em Pirajá no próximo sábado

Evento é aberto ao público e contará com contará com uma equipe multidisciplinar no local

O bairro de Pirajá será sede de uma palestra sobre planejamento familiar no próximo sábado (13). O evento é aberto ao público e será realizado na Sede do Canto do Rio, com o objetivo de orientar os moradores do bairro sobre métodos contraceptivos, saúde reprodutiva e planejamento familiar.