BIOCOMBUSTÍVEIS

Acelen Renováveis fecha parceria com MultiCropsPlus para encontrar melhor genética de macaúba

Planta brasileira é grande aposta para produção de 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis por ano

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 15:15

Macaúba é grande aposta da Acelen Renováveis para produção de 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis por ano Crédito: Divulgação

A Acelen Renováveis, que investe no desenvolvimento de combustíveis renováveis a partir da macaúba, firmou uma parceria estratégica com a, MultiCropsPlus, empresa de consultoria e pesquisa agrícola multidisciplinar, para desenvolver protocolos inovadores de produção em larga escala de mudas, utilizando a técnica de embriogênese somática.

A embriogênese somática é uma técnica biotecnológica que possibilita a formação de plantas inteiras a partir de células somáticas, sem a necessidade de sementes. Essa abordagem permite a produção rápida e eficiente de mudas geneticamente idênticas à planta-mãe, garantindo uniformidade em características essenciais, como produtividade, qualidade dos frutos, resistência a pragas e adaptação ao clima.

Em menos de um ano de parceria, agora em outubro, as primeiras mudas foram transferidas para bandejas de agricultura vertical, uma prática inovadora que otimiza o cultivo em camadas, maximizando o uso do espaço e oferecendo controle preciso sobre luz, temperatura e umidade, fatores que aceleram o crescimento das plantas.

Após essa etapa de pré aclimatação, as micro mudas já enraizadas podem ser transferidas para os viveiros de rustificação onde passarão por um período de crescimento adicional antes de serem levadas para plantio a campo, um ambiente controlado onde as plantas são preparadas para enfrentar as condições externas. Todo o processo garante maior vigor e resistência até o transplante definitivo, previsto para o final do próximo ano.

Segundo Victor Barra, diretor de agronegócio da Acelen Renováveis, a técnica aplicada pela MultiCropsPlus é fundamental para assegurar que as mudas mantenham as mesmas características genéticas da planta-mãe, como qualidade dos frutos e resistência. “Esse protocolo nos permite aumentar a produtividade e a eficiência no cultivo da macaúba, acelerando a implantação de novas áreas plantadas, sempre mantendo o padrão genético desejado,” afirma Victor.

O executivo também esclarece que o uso da embriogênese somática não só otimiza o processo produtivo, como também eleva o nível de controle biotecnológico do projeto. “Com essa técnica, garantimos que o material genético das mudas esteja alinhado com os padrões mais elevados de qualidade. Isso nos permite entregar resultados consistentes e abre novas possibilidades de inovação no cultivo da macaúba, essencial para o sucesso a longo prazo do projeto," ressalta.

Victor destaca ainda que esse avanço posiciona a Acelen Renováveis como uma referência em biotecnologia agroindustrial, destacando a rapidez com que os resultados foram alcançados. “Enquanto muitas empresas e instituições de pesquisa levam anos para obter avanços significativos com essa técnica, a expertise da nossa equipe, juntamente com a MultiCropsPlus, nos permitiu atingir esses resultados em menos de um ano, um tempo extraordinariamente curto no campo do melhoramento genético,” conclui o executivo.

Segundo Alewijn Broere, CEO da MultiCropsPlus o protocolo permite replicar, com precisão, as características superiores das plantas-mãe, resultando em um aumento significativo de produtividade. Com base em estudos comparativo entre plantas nativas, onde a extração média registrada está em torno de 3,5 toneladas de óleo por hectare e plantas elite para os quais já foram identificadas pelos pesquisadores plantas com potencial de produzir até 9,3 toneladas de óleo por hectare, estamos falando de incrementos possíveis de até 265% na produção de óleo em comparação aos métodos convencionais. “Para otimizar esses processos, utilizamos tecnologias de ponta, como meios líquidos, sistemas TIB (Temporary Immersion Bioreactors), robótica e agricultura vertical. Estamos gratos pela parceria com a Acelen Renováveis e ansiosos para continuar avançando neste projeto inovador, que promete revolucionar a produção sustentável de macaúba”, disse o executivo.

Projeto inovador

A Acelen Renováveis aposta em um ambicioso e inédito projeto focado na produção de combustíveis renováveis a partir da macaúba, planta brasileira de alto poder energético, que é de 7 a 10x mais produtiva por hectare plantado em comparação à soja. Serão investidos mais de USD$ 3 bilhões na primeira unidade integrada para produção de combustíveis renováveis, HVO e SAF.

Da semente ao combustível, a Acelen Renováveis vai transformar pastagens degradadas em plantações de macaúba para a produção de 1 bilhão de litros de combustíveis por ano em sua primeira planta na Bahia.

“Vale destacar que os biocombustíveis da Acelen serão totalmente drop in e com potencial de reduzir 80% das emissões de CO2, em comparação aos combustíveis fósseis, isso sem considerar o sequestro de carbono”, explica Victor Barra, diretor de agronegócios da Acelen Renováveis.

Sobre o cultivo de macaúba em 180 mil hectares de pastagens degradadas em Minas Gerais e na Bahia, 20% dessas plantações serão destinadas à parceria com agricultura familiar e pequenos produtores. “Além da geração de mais de 85 mil empregos para a implementação de uma nova cadeia produtiva, o projeto de macaúba da Acelen Renováveis vai criar oportunidades econômicas e sociais desde a germinação da semente até a distribuição dos combustíveis, tornando a companhia um vetor de desenvolvimento sustentável”, destaca o executivo.