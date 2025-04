VIOLÊNCIA

'Achei duas balas dentro de casa', diz morador do Rio Vermelho após noite de terror

Homem foi assassinado a tiros no bairro, na noite de sexta-feira (4)

Moradores do Rio Vermelho viveram uma noite de terror na última sexta-feira (5). Um homem de 39 anos, identificado como Danielson de Jesus Santos, foi assassinado a tiros na Rodrigo Argollo. >

Sob anonimato, moradores do bairro relataram que ouviram muitos tiros. “Achei duas cápsulas de bala dentro de casa. Moro aqui na rua há muitos anos e nunca vi algo assim. Foram muitos tiros. Eu sempre ando na rua nesse horário. Foram muitos vidros quebrados e gritos”, relata morador.>

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 12ª Companhia Independente foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo na Rua Rodrigo Argollo. O corpo foi encontrado sem vida no local.>

Moradores também disseram que houve um intenso tiroteio no Vale das Pedrinhas, bairro vizinho. A troca de tiros, aliás, foi descrita como "intensa" e com sons "diferentes do habitual". >